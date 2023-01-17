Кадыров назвал конфликт на Украине третьей мировой войной

Обстановку в России глава Чечни оценил как спокойную, "никаких проблем нету"

17 января 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: chechnya.gov.ru

Раз в конфликте на Украине участвуют страны НАТО и другие сопутствующие государства, то это можно назвать третьей мировой войной. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет РИА Новости.

"Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в [конфликте на Украине], это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война", – сказал чеченский лидер.

Кадыров добавил, что, в отличие от европейских стран, где происходят митинги и сменяется руководство, в России "спокойная, рабочая обстановка, никаких проблем нету".

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл её целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".