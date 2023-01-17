НОВОСТИПолитика

Кадыров назвал конфликт на Украине третьей мировой войной

Обстановку в России глава Чечни оценил как спокойную, "никаких проблем нету"

17 января 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: chechnya.gov.ru
Фото: chechnya.gov.ru

Раз в конфликте на Украине участвуют страны НАТО и другие сопутствующие государства, то это можно назвать третьей мировой войной. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет РИА Новости.

"Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в [конфликте на Украине], это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война", – сказал чеченский лидер.

Кадыров добавил, что, в отличие от европейских стран, где происходят митинги и сменяется руководство, в России "спокойная, рабочая обстановка, никаких проблем нету".

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл её целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

 

 

Комментарии 23

  • А все уже всё происходящее воспринимают именно так! Только вчера смотрел по ZDF документальный фильм. На полном серьёзе рассуждают, когда русские начнут бомбить Варашаву и Берлин. И что самое интересное, призывают рассказать "правду о второй мировой войне" - как её начинал... да-да, СТАЛИН!!!
    17 января, Гость   Ответить
  • Эх побольше бы таких боевых и глубоко верующих губернаторов, давно бы уже порядок навели и в стране и дядю Сэма на место поставили. К сожалению таких единицы, может 3-4 от силы. А такой как Кадыров вообще один.
    17 января, Гость   Ответить
  • А такой как Кадыров вообще один. **** эт точно. В 16 лет первую голову лично отрезал!
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, респект
    17 января, Гость   Ответить
  • латынина лично присутствовала при отрезании головы.Овладевать юлькой латыниной Кадыров не стал, поэтому она злость накопила на него на всю оставшуюся жизнь.
    17 января, Гость   Ответить
  • латынина лично присутствовала при отрезании головы. ***** Что вы врёте? За эту информацию была убита с контрольным выстрелом в лицо Анна Политковская.
    17 января, Гость   Ответить
  • Вот начнут русские бомбить Варшаву и Берлин,разве США встрянет?Они станут подвергать свою территорию опасности полного уничтожения?Как говорил Дмитрий Киселёв:"Не думаю".Третья мировая война может начаться в случае серьёзного военного конфликта между Россией и США.Но тогда война будет полномасштабной и достанется не только Варшаве,Берлину и Лондону, но и сотням других городов планеты.Так что Вашингтону нет резону )
    17 января, Гость   Ответить
  • Так это анна политковская первой выложила информацию про отрезание головы?А юлька латынина просто повторила?И в каком месте эта анна выложила это?Покажите, если вас это не затруднит.
    17 января, Гость   Ответить
  • Анна Политковская, вообще-то, лично спрашивала об этом К... во время интервью. Тогда же он угрожал ей расправой. Что позднее и произошло. Это сейчас зачистили интернет. А раньше роликов с отрезанием голов было множество!
    17 января, Гость   Ответить
  • Беда некоторых "умников",в том, что они предполагают,что власти могут награждать тех, кто отрезал головы своим же гражданам.Эти "умники" уверены,что другие воспринимают окружающий мир как они сами.А дело просто в том, что у этих так называемых "умников" в голове булькает известная субстанция.
    17 января, Гость   Ответить
  • Я читал на эхе отчёт о встрече Политковской с молодым Кадыровым.Там было признание Кадырова журналистке об отрезании голов?!?!
    17 января, Гость   Ответить
  • А вот о неравнодушии к женскому полу там точно было )
    17 января, Гость   Ответить
  • Насчёт расправ.У вас есть сомнения, что Немцов был убит мусульманами за публикацию на эхе похабных карикатур, оскорбляющих Пророка,которому поклоняются миллионы мусульман?
    17 января, Гость   Ответить
  • Не знаю резал ли голову Кадыров младший в 16 лет, но сколько тысяч солдат загубил там преступный ельцинский режим с генералами-предателями, которые сливали инфу террористам это ни в какое сравнение. Чего стоит "победоносный" захват Грозного к дню рождения Паши-Мерседеса. Сколько погибло под авиа-бомбежками мирного населения Грозного тож до сих пор тайна. Вообще главнее не кем был а кем стал человек. Как только в России вместо предателя-подпиндосника пришел Государь, Кадыровы сразу перешли на сторону России.
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, а врагов России там стали называть шайтанами.
    17 января, Гость   Ответить
  • Вообще-то, все, кто интересуется, знают, кто взрывал дома вместе с жильцами и самолёты с пассажирами ради захвата власти. И как и кем была торпедирована АПЛ "Курск". А также почему это было скрыто. Об операции БНД и ЦРУ "Жираф" тоже известно.
    17 января, Гость   Ответить
  • Подпиндосников матросят пока они нужнее живые чем мертвые, подкармливают, крышуют, награждают медальками как Политковскую, паспорт США выдают. Потом хозяевам лучше чтобы они были мертвые (по-разным причинам) и тогда их убивают, по-умному используя местную резидентуру, дабы обвинить "режим Путина". Например, Политковскую убили в день рождения Путина. Немцов убит в 50м от Кремля. Единственно, Лёше повезло, спрятали его на зоне, пожалели.
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, достаточно только заинтересоваться и совершенные и точные знания вас посетят.Особенно если пользоваться чистейшим как родниковая вода интернетом )
    17 января, Гость   Ответить
  • Лёшу,как известнейшую личность,траванули веществом,выработанном в секретной английской лаборатории для раскручивания очередного скандала в целях очернения России и её президента.А ведь Путин в своё время взял его зачем-то под свой личный контроль,от зоны отмазал где тот по полному праву должен быть сидеть.
    17 января, Гость   Ответить
  • Если бы Кадыров лично руководил ВС во время операции, давно бы в Киеве были! Это вам не паркетные "хенералы"...
    17 января, Гость   Ответить
  • Я правильно понимаю, что теперь Кадыров должен сесть? Ведь у нас, как известно, нет войны.
    17 января, Гость   Ответить
  • Про английскую лабораторию - это очень круто вы прям, очень))))) Вас уже наградили чем то за такое?))))))
    17 января, Гость   Ответить
  • Награда ещё ждёт меня.А с вашей точки зрения Путин дал приказ отравить Лёшу боевым армейским отравляющим веществом нервно-паралитического действия группы "Новьичьок" по английской классификации который действует через час?Можно представить картину:распыляется над противником такой газ,но противник прёт дальше,занимает город,начинает праздновать победу и только потом ему плохеет,он начинает выкрикивать что-то несуразное и теряет сознание.Боевой газ на самом деле не действует в первые же секунды,зрачки не сужаются до миллиметра и не начинаются судороги?Вы,пожалуйста,проверьте себя сейчас, попрыгайте на месте и прислушайтесь: у вас в голове ничего не булькает?
    17 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров