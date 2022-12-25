КПРФ выдвинет своего кандидата на выборы губернатора Алтайского края

В 2018 году партия никого на выборы не выставляла

25 декабря 2022, 06:30, Никита Черников

Мария Прусакова / Фото: amic.ru

Алтайское краевое отделение КПРФ в скором времени выберет кандидата на выборы главы региона, которые состоятся в 2023 году. Как сообщила в своём Telegram-канале депутат Госдумы от Алтайского края и глава региональной КПРФ Мария Прусакова, 24 декабря в Барнауле состоялся Пленум краевого комитета КПРФ, на котором, в частности, обсудили участие в выборах губернатора Алтайского края.

Кандидатом от фракции выдвинут одного из шести возможных претендентов. В их числе — Павел Грудинин, Николай Бондаренко, Антон Арцибашев, Юрий Красильников, Андрей Кривов и сама Прусакова.

«Кто станет кандидатом на эту должность от КПРФ, решит краевая конференция и Президиум ЦК КПРФ. В числе обсуждаемых кандидатур не только руководители краевой партийной организации, но и политические фигуры федерального значения», — написала парламентарий.

В феврале 2022 года Мария Прусакова «предсказала», что следующий губернатор Алтайского края будет от КПРФ. По её мнению, в 2023 году коммунисты смогут преодолеть мунфильтр на выборах главы региона.

Отметим, что в 2018 году компартия не пошла на выборы губернатора.