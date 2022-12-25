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КПРФ выдвинет своего кандидата на выборы губернатора Алтайского края

В 2018 году партия никого на выборы не выставляла

25 декабря 2022, 06:30, Никита Черников

Мария Прусакова / Фото: amic.ru
Мария Прусакова / Фото: amic.ru

Алтайское краевое отделение КПРФ в скором времени выберет кандидата на выборы главы региона, которые состоятся в 2023 году. Как сообщила в своём Telegram-канале депутат Госдумы от Алтайского края и глава региональной КПРФ Мария Прусакова, 24 декабря в Барнауле состоялся Пленум краевого комитета КПРФ, на котором, в частности, обсудили участие в выборах губернатора Алтайского края.

Кандидатом от фракции выдвинут одного из шести возможных претендентов. В их числе — Павел Грудинин, Николай Бондаренко, Антон Арцибашев, Юрий Красильников, Андрей Кривов и сама Прусакова.

«Кто станет кандидатом на эту должность от КПРФ, решит краевая конференция и Президиум ЦК КПРФ. В числе обсуждаемых кандидатур не только руководители краевой партийной организации, но и политические фигуры федерального значения», — написала парламентарий.

В феврале 2022 года Мария Прусакова «предсказала», что следующий губернатор Алтайского края будет от КПРФ. По её мнению, в 2023 году коммунисты смогут преодолеть мунфильтр на выборах главы региона.

Отметим, что в 2018 году компартия не пошла на выборы губернатора.

Комментарии 28

  • Зря стараются, тут правят единороссы.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Я бы даже сказал, что всё зависит от мнения одного человека в стране.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Эх! Всё-таки симпатичные у нас на Алтае коммунисточки...!?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Кто самый никакой, того и выберут, чтоб, не дай Бог, не победить.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Ну уж они то должны понимать кто выбирает губернаторов. К чему этот дешёвый движ
    25 декабря, Гость   Ответить
  • То бухгалтера, от армии откосившего, то бабёшку, ни где не работавшую... За что это всё Алтайскому краю ?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • : «Ну, кто ещё хочет попробовать комиссарского тела?».
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, почему же, я муниципал, но проголосую за Грудина или даже Прусакову, а то муниципальный служащий получающий 18 тысяч на руки это какой-то позор.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Ну уж они то должны понимать кто выбирает губернаторов. К чему этот дешёвый движ----народ выбирает. На выборах. Правда народ решил на выборы не ходить, давая широкое пространство для манипуляций. А потом сидят и ноют, что Попова никак не снимают. Очень глупо не пользоваться своим единственным законным методом/шансом что-то изменить.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Эх! Всё-таки симпатичные... Сходи на плейбисцит и дзюбь потом пятилетку на них
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Скоморохи. В 2018, после повышения пенсионного возраста слились трусливо, когда мог хоть Кот Матроскин победить, хоть Бузова, лишь бы не ставленник едорасов.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Коммунисты,вперёд!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Раздавят. Никому не пройти. Народ уже не верит никому. Едросы правят повсеместно, мы это поняли давно. И на выборы не ходим. Они там сами себя выбирают.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Кто не ходят на выборы - это глупые люди.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • а то муниципальный служащий получающий 18 тысяч на руки это какой-то позор, - то есть вы полагаете, что если победит "оппозиционный" кандидат, то финансирование региона улучшится и вы будете больше получать? Серьезно? Последних бы грошей не лишиться в таком случае.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • И на выборы не ходим. Они там сами себя выбирают.---вот они сами себя и выбирают, что таким кабачкам, с заплывшими жиром мозгами, трудно задницу до участка донести
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Смешно! От того позора, когда они без всяких причин слились с выборов, имея все шансы на победу, местным коммунистам никогда не отмыться. Нет им веры, также как их вождю Зюганову после того, как он продал свою победу Ельцину. Уж сколько лет прошло, а народ не забыл и простил дяде Зю того предательства. И Прусаковой не простит. Так что сидели бы уж тихо под лавкой и не устраивали дешевый цирк.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • надо ходить на выборы ,чтобы вашим голосом никто не смог воспользоваться ,потому что у них есть все ваши паспортные данные ,вот они и сощчитают в свою пользу
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Наивные. Даже если и произойдет чудо и победит на выборах коммунист, ему не дадут работать! Будут вставлять палки в колеса.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, !!!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • в 18 году у КПРФ был реальный шанс, но они позорно слились, потеряв остатки веры и поддержки. я за них, конечно проголосую, потому как всегда голосовала, но!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Правда народ решил на выборы не ходить, давая широкое пространство для манипуляций. ---- Люди ходят на выборы, а не на имитацию выборов. То что люди не ходят, это показатель недоверия власти.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • То что люди не ходят, это показатель недоверия власти.---баранизации людей это показатель. Совсем отупели и позволяют с собой делать всё.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Всегда голосовал за Яблоко, если был кандидат или против всех. Теперь готов голосовать за любого, если буду уверен в деловых и человеческих качествах. Коммунисту Анатолию Локтю в Новосибирске никто не может помешать хорошо работать второй срок при всем желании.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Ну давайте проведём эксперимент. Сходим все на выборы. Посмотрим, какой будет результат.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, именно, надо всем выйти на выборы.Причем, голосовать не по инету, не заранее, а именно всем прийти в день выборов, чтоб даже очереди были за бюллетенями.А сейчас хожу на все выборы, в зале голосования работники ИК, милиционеры, наблюдатели.А голосующих 2-3 человека.Нельзя избирателям так спустя рукава участвовать в голосовании.Это наш единственный законный метод проголосовать против каких-либо наступлений на наши экономические права.Как бывший член городской избирательной комиссии 90=х, интересовался, как много приходят избирателей.Показывают листы с фамилиями.На каждом листе всего по несколько росписей в получении бюллетеней.Мы обязаны выполнять свой гражданский долг-ходить на выборы и голосовать, но не так,как призывали во времена Ельцина,типа голосуй сердцем, а то проиграешь.Выборы-это время сначала думать головой и голосовать.А сердце не при чем.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • зачем силы тратить и при капстрое городить коммуну? совсем уже
    27 декабря, Гость   Ответить
  • КПРФ хайпит на злободневных темах, ну и попутно умудряется, в своих рядах, взращивать нацпредателей. Вот тут инфа про парочку таких https://t.me/podkovrom22/76
    27 декабря, Гость   Ответить
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