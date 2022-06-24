Краевой парламент распустил райсовет депутатов, несмотря на запоздалую попытку исправить положение
Это первый подобный прецедент в Алтайском крае
Алтайское Заксобрание в ходе сессии 24 июня приняло решение распустить Совет депутатов Хабарского района. Причиной стало неисполнение мундепами решения краевого суда, вынесенного ещё в августе 2021 года. Райсовет вовремя не принял изменения в устав муниципалитета. Прежние положения закона уже не соответствовали действующему законодательству, однако аргументом для народных избранников это не стало. Даже после решения суда у депутатов райсовета было ещё три месяца на исправление ситуации, но и это не помогло. В итоге губернатор Виктор Томенко обратился в АКЗС с требованием распустить представительный орган власти Хабарского района.
По словам замглавы краевого департамента внутренней политики Андрея Некрасова, попытки разрешить ситуацию «мирным путём» предпринимались как в прошлом, так и в текущем году. Но всё упиралось в отсутствие кворума: поправки в устав муниципалитета можно принять только абсолютным большинством в две трети от общей численности избранных депутатов.
Правда, накануне, 23 июня, Хабарский райсовет всё же провёл заседание, где необходимые поправки были внесены. Но остановить запущенную процедуру это не помогло. Дело в том, что данный документ нужно ещё подписать и опубликовать, а на это времени уже не оставалось. «Считаю, что решение будет отрезвляющим для будущих депутатов и департамента. Мы готовим комплекс мер по удержанию ситуации. Готов нести персональную ответственность за то, чтобы в Хабарском районе в сентябре прошли выборы в райсовет, а также конкурс на замещение должности главы в полном соответствии с законом», — заявил Некрасов.
Сейчас в Хабарском районе сменился руководитель муниципалитета. Вместо подавшего накануне в отставку Алексея Кислова, и.о. главы стал Владимир Бусыгин. Добавим, что роспуск райсовета не повлияет на политическую жизнь в Хабарском районе: выборы в представительный орган власти состоятся, как и планировалось, 11 сентября 2022 года. Полномочия нынешнего созыва и так завершились бы через два с половиной месяца.