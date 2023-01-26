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Крымский депутат предложил изменить статус СВО из-за поставок Украине танков

Новый статус Михаил Шеремет в озвученном предложении уточнять не стал

26 января 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил изменить статус спецоперации из-за поставок Украине танков. Его слова передаёт РИА Новости.

"Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учётом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта", – сказал депутат.

По его словам, изменение статуса СВО позволит мобилизовать все ресурсы и перевести экономику на военные рельсы.

Уточнять, в какой именно статус нужно перевести спецоперацию, Шеремет не стал.

 

Комментарии 8

  • Для начала нужно мобилизовать всё мужское население Крыма 16-65 лет. Уверен они покажут себя достойно
    26 января, Гость   Ответить
  • будут ковровые бомбардировки?
    26 января, Гость   Ответить
  • Давно пора перевести экономику на военные рельсы
    26 января, Гость   Ответить
  • Если есть желание, автомат в руки и марш на передовую. А другим нечего жизнь уродовать!
    26 января, Гость   Ответить
  • а что проблемно разве уничтожить высокоточными гиперзвуковыми ракетами эшелоны с этими танками и проблема с изменением статуса и закроется сама собой
    26 января, Гость   Ответить
  • Эшелоны движутся ну никак не потерритории России. А запускать ракеты на территорию других стран опасно. Это вам не Украину мучить!!!
    26 января, Гость   Ответить
  • Надо придумать нечто нетривиальное! Если они красных линий не боятся, давайте забубеним фиолетовую...
    26 января, Гость   Ответить
  • а что по территории Украины они телепортом разве передвигаться будут?
    26 января, Гость   Ответить
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