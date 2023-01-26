Крымский депутат предложил изменить статус СВО из-за поставок Украине танков

Новый статус Михаил Шеремет в озвученном предложении уточнять не стал

26 января 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил изменить статус спецоперации из-за поставок Украине танков. Его слова передаёт РИА Новости.

"Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учётом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта", – сказал депутат.

По его словам, изменение статуса СВО позволит мобилизовать все ресурсы и перевести экономику на военные рельсы.

Уточнять, в какой именно статус нужно перевести спецоперацию, Шеремет не стал.