Крымский депутат предложил изменить статус СВО из-за поставок Украине танков
Новый статус Михаил Шеремет в озвученном предложении уточнять не стал
26 января 2023, 15:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил изменить статус спецоперации из-за поставок Украине танков. Его слова передаёт РИА Новости.
"Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учётом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта", – сказал депутат.
По его словам, изменение статуса СВО позволит мобилизовать все ресурсы и перевести экономику на военные рельсы.
Уточнять, в какой именно статус нужно перевести спецоперацию, Шеремет не стал.
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