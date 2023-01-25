Путин заявил, что войска США в Германии остаются оккупационными

По его словам, сами немецкие политики говорят о том, что после Второй мировой войны Германия "никогда в полном смысле этого слова не была суверенным государством"

25 января 2023, 22:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Американские войска в Германии и юридически, и фактически всё ещё являются оккупационными. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами, приуроченной к Татьяниному дню.

"После Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на четыре сектора – американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединённые Штаты – нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть – их там очень много", – заявил Путин.

По его словам, сами немецкие политики говорят о том, что после Второй мировой войны Германия "никогда в полном смысле этого слова не была суверенным государством". При этом президент отметил, что это говорят именно германо-ориентированные политики.