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Путин заявил, что войска США в Германии остаются оккупационными

По его словам, сами немецкие политики говорят о том, что после Второй мировой войны Германия "никогда в полном смысле этого слова не была суверенным государством"

25 января 2023, 22:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Американские войска в Германии и юридически, и фактически всё ещё являются оккупационными. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами, приуроченной к Татьяниному дню.

"После Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на четыре сектора – американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединённые Штаты – нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть – их там очень много", – заявил Путин.

По его словам, сами немецкие политики говорят о том, что после Второй мировой войны Германия "никогда в полном смысле этого слова не была суверенным государством". При этом президент отметил, что это говорят именно германо-ориентированные политики. 

Комментарии 28

  • Германию это устраивает.
    25 января, Гость   Ответить
  • Вывод правильный! Надо давно и везде говорить об оккупации сша многих стран неевреев. Главное чтобы после выводов шли действия. Например поднять на востоке Германии национально освободительное движение по возрождению ГДР. Это реально.
    26 января, Гость   Ответить
  • Почему большинство немцев России, сбежали в оккупированную Германию?
    26 января, Гость   Ответить
  • И Япония оккупирована американскими войсками и другие страны Европы оккупированы и пляшут под дудку США.Так кто же тогда империя?Кто жандармерия?
    26 января, Гость   Ответить
  • Конечно,германию устраивает, что её территории находятся войска чужого государства.Бывают ситуации когда приятно быть пассивным ))
    26 января, Гость   Ответить
  • Почему большинство немцев России, сбежали в оккупированную Германию? -- Сбежали от нищеты. И за 30 лет "капитализма" стало еще хуже.
    26 января, Гость   Ответить
  • Германию всё устраивает, поэтому нефиг лезть еще и туда со своими советами . В чужой монастырь со своим уставом не ходят!
    26 января, Гость   Ответить
  • Конечно германию всё устраивает.Дух арийства неистребим.А дальше ещё глубже будет устраивать ))
    26 января, Гость   Ответить
  • Марта,посмотри в окно,берцы американского солдата топчут нашу землю?--Да,Ганс,топчут,никуда не ушли.---Очччень хорошо,зеер гут.Приятно видеть и осознавать такое.
    26 января, Гость   Ответить
  • В чужой монастырь со своим уставом не ходят.Ну разве что на территорию другой страны ввести свои войска и там уже 77 лет их держать...
    26 января, Гость   Ответить
  • Тут какие то терпилы приспособленцы оккупировали чат) Германию это не может не напрягать. Империя, устроившая две последние мировые войны, априори не может радоваться оккупации чужими войсками. Но пиндосы - не Горби, не стали давать немцам шанса, они оставили свои войска, более того, разместили там ядерные ракеты. А что касается уехавших туда, то две причины немецкого благополучия: традиционная немецкая культура труда; и план Маршалла, генерала армии США. Страна, сложившая свои капиталы на финансировании и вооружении двух мировых войн, тупо имела деньги, чтобы купить Германию. Давайте посмотрим что сейчас происходит в Германии. Арабы оккупируют дойчланд, БМВ переезжает в США, ибо выгоднее. Сименс куплен американцами, и заводов вне Германии у них больше, чем внутри страны. Американцы управляют внешней политикой Германии - ранее Германия строила на свои деньги Северные потоки, ныне они молча утерлись против их сознательного террористического уничтожения. Что ждёт Германию? Уже сейчас приехавшие туда в начале 90-х, говорят, что той страны больше нет. То ли еще будет, как говорит наша местная шалавая сталинка)
    26 января, Гость   Ответить
  • Ну разве что на территорию другой страны ввести свои войска и...___ Это их дело.
    26 января, Гость   Ответить
  • Если победители живут хуже побежденных - ФРГ, Япония Южная Корея, то чего махать трусами, которые все в заплатках? В настоящие время в экономике, хуже чем в девяностые годы, когда в России от СССРа был огромный экономический потенциал.
    26 января, Гость   Ответить
  • Уже сейчас приехавшие туда в начале 90-х, говорят, что той страны больше нет. --- Говорить можно всё что угодно, но при этом обратно никто не возвращается.**Тут какие то терпилы приспособленцы оккупировали чат) ---главное, чтоб в СВОЕЙ СТРАНЕ всё устраивало, а что У НИХ ТАМ- должно волновать в последнюю очередь.
    26 января, Гость   Ответить
  • Перед выводом войск из Германии,перед разрушением берлинской стены по советскому ЦТ показали американский фильм "На следующий день" о самом начале и последствиях в самих США атомной войны,началом которой послужила "военная заварушка",раздор между западной и восточной Германией.Где проходила граница НАТО.Показали для понимания вывода войск для советской аудитории.Но,как говорится,хотели как лучше, получилось как всегда.В настоящее время США бушлатят уже у границ РФ,идут разговоры о третьей мировой.Кто в этом виноват?Один козлоголосый борис г недавно в интервью на лондонском тв сказал, что во всём виноваты империалистические замашки России )) Он был обкуренный в это время или как? )
    26 января, Гость   Ответить
  • БГ- продажная девка американского империализма.
    26 января, Гость   Ответить
  • чего махать трусами, которые все в заплатках? **** А зачем вы трусы с заплатками носите? У меня вполне себе трусы, Кельвин Кляйн, купленные на Фарфетче. И, простите, но вы в каком сне сравнивали Россию сейчас и Россию 90-х? Простите, вы даун? Ну просто вменяемый человек даже не стал бы браться за подобную задачу.
    26 января, Гость   Ответить
  • Да даже дауну понятно, что советский промышленный потенциал России в 90-х превосходил то, что имеем сейчас, после 30 лет непрерывного "вставания с колен"...
    26 января, Гость   Ответить
  • что советский промышленный потенциал России в 90-х превосходил то, что имеем сейчас, ***** Я понимаю, что вы родом из Совка, жили там. Но фантастические вещи не надо произносить. Давайте не эмоциями, а цифрами аппелировать. Есть хоть одна цифра, которая подтвердила бы ваше мнение? Давайте сравним объем выплавки стали в 1998 и в 2018 годах) давайте сравним объем урожая злаковых и объемы переработки сельхозпродукции. Давайте просто бюджет сравним))))
    26 января, Гость   Ответить
  • при этом обратно никто не возвращается - возвращаются многие. Лично знаю с десяток семей, вернувшихся в последний год. Смоленский, Солонешенский, Алтайский районы.
    26 января, Гость   Ответить
  • Давайте сравним объем выплавки стали в 1998 и в 2018 годах - сравнение не корректно. 1998 год уже капитализм в России. Заводы разграблены. Давайте лучше сравним показатели 1988 года и 2018.
    26 января, Гость   Ответить
  • В настоящие время в экономике, хуже чем в девяностые годы, когда в России от СССРа **** Это разве не ваших рук творение? 90-е годы - это Россия, 1988 год - это СССР. Вы не видите логическую ошибку у вас? Да и сравнивать СССР с Россией - это клинический идиотизм. 15 союзных республик и одна. Вы понимаете, что вы в споре - дырявый штопанный пример изделия №2?
    26 января, Гость   Ответить
  • Германия в оккупации, но она вассал дяди Сэма, так как заполонена военными базами США и возьмёт на огонь 3й мировой, то бишь своим самопожертвованием будет спасать заоокеанского хозяина. Но за это имеет огромные привилегии и кучу бабла за счёт эмиссии евро (резервной валюты). Россия в "полуоккупации" как сказал Путин, но финансово на положении раба. Так рубль является производной резервных валют (режим "каренси боард" – прямое соответствие всей денежной массы национальной валюты страны ее валютным резервам). Инвестиции выбиваются Путиным и Мишустиным вручную из бюджета, а ЦБ работает в интересах Запада.
    26 января, Гость   Ответить
  • Вы понимаете, что вы в споре - cerebrus coiterus? Есть все данные о производстве именно в России в 1988 году. Напряги свои тощие извилины, найди данные и сравни.
    26 января, Гость   Ответить
  • "Вы понимаете, что вы в споре - cerebrus coiterus?" Полностью с Вами согласен. Однако не думаю, что оппонирующее животное способно понять латынь. Его уровень- любимое им изделие№2...
    26 января, Гость   Ответить
  • Его уровень- любимое им изделие№2... *** Вы и ваш виртуальный партнер не видите очевидного, вернее игнорируете. Я вам привел прямую цитату на которую я написал ответный пост. Вы же, обосравшись, пытаетесь придумать ситуацию, при которой ваш понос в штанах не сильно бы вас выдавал. Зря. Это не скрыть. Вы с вашим партнером - обосрались. Тут даже голосования не надо - всем все видно)
    26 января, Гость   Ответить
  • Бывают ситуации когда приятно быть пассивным ))---Вам виднее
    26 января, Гость   Ответить
  • После вступления ФРГ в НАТО в 1954 году оккупационный режим в стране был отменен. Впоследствии численность американских войск в Германии резко сократилась. На сегодняшний день на территории Германии расположено пять из семи американских гарнизонов в Европе. Берлин утверждал, что войска США в ФРГ обеспечивают трансатлантическую безопасность. В 2020 году 45-й президент США Дональд Трамп одобрил вывод 11,9 тыс. американских военных из ФРГ. 25 тыс. американских военных должны были остаться. Однако администрация действующего сейчас президента США Джо Байдена заморозила это решение.
    27 января, Гость   Ответить
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