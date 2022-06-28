Ксения Собчак рассказала политику-трансгендеру о своих планах по выборам в гордуму Барнаула

Об участии в выборах Собчак попросила первая в России политик-трансгендер Юлия Алёшина. Юлия предложила Ксении возглавить список партии «Гражданская инициатива», чьей ячейкой в Алтайском крае руководит трансгендерный политик.

В ответ блогер, которая в 2018 году баллотировалась от этой партии в президенты РФ, прислала Юлии письмо со словами поддержки барнаульским однопартийцам, оно опубликовано на странице барнаульского политика в ВК, но отказалась выставлять свою кандидатуру на выборах в гордуму, так как очень занята и не может проводить кампанию далеко от Москвы.

Кроме того, Собчак поддержала решение Юлии (ранее носившей имя Роман) по смене пола и пожелала ей успехов в политике.