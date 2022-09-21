Кто есть кто в гордуме Барнаула. Рассказываем, кто самый молодой, какой процент женщин и сколько бюджетников в БГД

20 сентября стал известен весь состав Барнаульской городской Думы VIII созыва. Всего в БГД выбрано 40 депутатов. Рассказываем о социально-демографическом составе народных избранников.

Сколько мест у представителей партий?

Из 40 мандатов 31 получили представители «Единой России». 20 мест они взяли по всем одномандатным округам, ещё 11 — по спискам. Это более 3/4 от всего состава.

Три места у КПРФ. И по два — у «Справедливой России — За правду», ЛДПР и новичков — партии «Новые люди».

Состав гордумы обновился более чем наполовину. 15 человек в БГД те, кто были депутатами прошлого созыва. Остальные 25 — новоизбранные люди. Правда, Дмитрия Аганова из ЕР и Анатолия Барсукова из КПРФ можно лишь условно отнести к новичкам, они уже были депутатами Барнаульской гордумы, но не VII, а VI созыва.

Сколько мест в городском парламенте у людей из бизнеса?

Барнаульская городская Дума VIII созыва на 1/2 состоит из людей, представляющих частные предприятия. То есть 20 депутатов — это бизнесмены, руководители или топ-менеджеры.

Из «Единой России» таких 15 человек, чуть меньше половины фракции:

Дмитрий Абалымов, гендиректор завода «Газэнергомаш»;

Павел Авкопашвили, исполнительный директор компании «Региональный Центр Оценки и Экспертизы»;

Дмитрий Аганов, индивидуальный предприниматель;

Азер Алиев, индивидуальный предприниматель;

Дмитрий Ильиных, директор компании «Городской департамент ЖКХ»;

Виталий Казаков, директор компании «Порталле Рус»;

Валерий Касплер, гендиректор «Сибирьавтоцентра»;

Павел Кравченко, гендиректор группы компаний «Промкотлоснаб»;

Дмитрий Мавлютов, директор компании «Фрегат»;

Вячеслав Перерядов, бизнесмен;

Михаил Разливинский, гендиректор компании «Современные технологии строительства»;

Николай Савинский, замдиректора «Барнаульского автоцентра КамАЗ»;

Андрей Солодилов, председатель совета директоров Барнаульского пивзавода;

Николай Ушаков, гендиректор АО «Санаторий Сосновый бор»;

Кристина Юстус, бизнесмен.

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У коммунистов бизнесменов 1/3 — Сергей Немчинов, директор и соучредитель ООО «Михайловский завод химических реактивов».

У эсеров и «Новых людей» — половина. Степан Лютов, арбитражный управляющий, и Максим Петров, индивидуальный предприниматель соответственно.

И полностью укомплектованы представителями бизнеса депутаты от ЛДПР: Алексей Скосырский, индивидуальный предприниматель, и Анна Юферева, генеральный директор компании «ЮМСЭЙ Лигал групп».

Сколько в БГД бюджетников?

Все депутаты из бюджетной сферы (медицина, образование и культура) представляют «Единую Россию». Их 11 человек, чуть больше четверти состава БГД, или треть от фракции ЕР.

Самая большая группа бюджетников в гордуме — это медики, их шестеро:

Елена Азарова, главврач поликлиники № 1;

Людмила Ананьина, и.о. главного врача роддома № 2;

Инна Анисимова, главный врач поликлиники № 9;

Дмитрий Денисов, главный врач поликлиники № 14;

Ирина Молчанова, главврач краевого перинатального центра «Дар»;

Диана Рудакова, главный врач краевой клинической больницы.

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Ещё четверо представляют систему образования (высшая, средняя школа и допобразование):

Лариса Белькова, директор детской школы искусств «Традиция»;

Светлана Бочкова, директор школы № 31;

Галина Буевич, ректор Алтайского государственного института культуры;

Иван Огнев, начальник управления внеучебной работы АлтГТУ.

И один депутат из сферы культуры — это Роман Ильин, директор Дворца культуры Барнаула.

Кто в Барнаульской думе вышел из чисто политической и общественной среды?

Конечно, все депутаты — это политики. Но большая часть избранников БГД VIII созыва перед избранием были трудоустроены в других сферах, а вот девять человек (почти четверть состава) заявились на выборы, работая на освобождённой основе в гордуме, в своих партиях, помощниками депутатов или в общественных организациях.

Галину Буевич, которая была в прошлом созыве председателем БГД, можно было бы отнести к этой категории десятой, но она не оставляла своего поста ректора АГИКа, поэтому попала в разряд бюджетников.

В ЕР в «политическую и общественную сферу» можно записать следующих депутатов:

Марина Понкрашева, в седьмом созыве была главой социального комитета;

Сергей Струченко, был зампредом БГД;

Юрий Ряполов, был зампредом бюджетного комитета БГД, а также является председателем Координационного совета предпринимателей при администрации города Барнаула.

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У коммунистов таких двое из трёх депутатов:

Юрий Красильников, помощник депутата краевого парламента Владимира Громова, пресс-секретарь крайкома партии и секретарь барнаульского отделения партии по протестной работе;

Анатолий Барсуков, глава барнаульского отделения КПРФ, официально он трудоустроен как помощник депутата АКЗС.

А в СРЗП и «Новых людях» — по одному: Захар Торычев, помощник депутата АКЗС, активист эсеров, и Никита Федюнин, глава алтайского отделения партии «Новые люди», входит в экспертный совет Ассоциации волонтёрских центров.

Каков гендерный состав городской думы в Барнауле?

В БГД, как это было и в прошлых созывах, явный перевес в пользу депутатов-мужчин по количеству. Из 40 парламентариев только 12 — женщины, то есть чуть больше четверти.

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В три предыдущих созыва это половое неравенство немного компенсировалось должностями. Тогда председателями гордумы были женщины: в V и VI созыве БГД возглавляла Людмила Зубович, а в VII — Галина Буевич. Ряд комитетов также возглавлялись депутатками. Возможно, что-то подобное повторится и в этот раз.

Кто самый молодой и самый возрастной среди новых депутатов?

Самый юный и наиболее возрастной депутаты — это представители левых партий. Эсеру Захару Торычеву только в декабре исполнится 24 года, он окончил вуз лишь год назад. А вот коммунисту Анатолию Барсукову уже 75 лет.