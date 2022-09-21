Кто есть кто в гордуме Барнаула. Рассказываем, кто самый молодой, какой процент женщин и сколько бюджетников в БГД
Новый состав Барнаульской городской Думы менее чем на треть состоит из женщин, самому младшему в ней 23 года, а половина депутатов пришла из бизнеса
20 сентября стал известен весь состав Барнаульской городской Думы VIII созыва. Всего в БГД выбрано 40 депутатов. Рассказываем о социально-демографическом составе народных избранников.
Сколько мест у представителей партий?
Из 40 мандатов 31 получили представители «Единой России». 20 мест они взяли по всем одномандатным округам, ещё 11 — по спискам. Это более 3/4 от всего состава.
Три места у КПРФ. И по два — у «Справедливой России — За правду», ЛДПР и новичков — партии «Новые люди».
Состав гордумы обновился более чем наполовину. 15 человек в БГД те, кто были депутатами прошлого созыва. Остальные 25 — новоизбранные люди. Правда, Дмитрия Аганова из ЕР и Анатолия Барсукова из КПРФ можно лишь условно отнести к новичкам, они уже были депутатами Барнаульской гордумы, но не VII, а VI созыва.
Сколько мест в городском парламенте у людей из бизнеса?
Барнаульская городская Дума VIII созыва на 1/2 состоит из людей, представляющих частные предприятия. То есть 20 депутатов — это бизнесмены, руководители или топ-менеджеры.
Из «Единой России» таких 15 человек, чуть меньше половины фракции:
Дмитрий Абалымов, гендиректор завода «Газэнергомаш»;
Павел Авкопашвили, исполнительный директор компании «Региональный Центр Оценки и Экспертизы»;
Дмитрий Аганов, индивидуальный предприниматель;
Азер Алиев, индивидуальный предприниматель;
Дмитрий Ильиных, директор компании «Городской департамент ЖКХ»;
Виталий Казаков, директор компании «Порталле Рус»;
Валерий Касплер, гендиректор «Сибирьавтоцентра»;
Павел Кравченко, гендиректор группы компаний «Промкотлоснаб»;
Дмитрий Мавлютов, директор компании «Фрегат»;
Вячеслав Перерядов, бизнесмен;
Михаил Разливинский, гендиректор компании «Современные технологии строительства»;
Николай Савинский, замдиректора «Барнаульского автоцентра КамАЗ»;
Андрей Солодилов, председатель совета директоров Барнаульского пивзавода;
Николай Ушаков, гендиректор АО «Санаторий Сосновый бор»;
Кристина Юстус, бизнесмен.
У коммунистов бизнесменов 1/3 — Сергей Немчинов, директор и соучредитель ООО «Михайловский завод химических реактивов».
У эсеров и «Новых людей» — половина. Степан Лютов, арбитражный управляющий, и Максим Петров, индивидуальный предприниматель соответственно.
И полностью укомплектованы представителями бизнеса депутаты от ЛДПР: Алексей Скосырский, индивидуальный предприниматель, и Анна Юферева, генеральный директор компании «ЮМСЭЙ Лигал групп».
Сколько в БГД бюджетников?
Все депутаты из бюджетной сферы (медицина, образование и культура) представляют «Единую Россию». Их 11 человек, чуть больше четверти состава БГД, или треть от фракции ЕР.
Самая большая группа бюджетников в гордуме — это медики, их шестеро:
Елена Азарова, главврач поликлиники № 1;
Людмила Ананьина, и.о. главного врача роддома № 2;
Инна Анисимова, главный врач поликлиники № 9;
Дмитрий Денисов, главный врач поликлиники № 14;
Ирина Молчанова, главврач краевого перинатального центра «Дар»;
Диана Рудакова, главный врач краевой клинической больницы.
Ещё четверо представляют систему образования (высшая, средняя школа и допобразование):
Лариса Белькова, директор детской школы искусств «Традиция»;
Светлана Бочкова, директор школы № 31;
Галина Буевич, ректор Алтайского государственного института культуры;
Иван Огнев, начальник управления внеучебной работы АлтГТУ.
И один депутат из сферы культуры — это Роман Ильин, директор Дворца культуры Барнаула.
Кто в Барнаульской думе вышел из чисто политической и общественной среды?
Конечно, все депутаты — это политики. Но большая часть избранников БГД VIII созыва перед избранием были трудоустроены в других сферах, а вот девять человек (почти четверть состава) заявились на выборы, работая на освобождённой основе в гордуме, в своих партиях, помощниками депутатов или в общественных организациях.
Галину Буевич, которая была в прошлом созыве председателем БГД, можно было бы отнести к этой категории десятой, но она не оставляла своего поста ректора АГИКа, поэтому попала в разряд бюджетников.
В ЕР в «политическую и общественную сферу» можно записать следующих депутатов:
Марина Понкрашева, в седьмом созыве была главой социального комитета;
Сергей Струченко, был зампредом БГД;
Юрий Ряполов, был зампредом бюджетного комитета БГД, а также является председателем Координационного совета предпринимателей при администрации города Барнаула.
У коммунистов таких двое из трёх депутатов:
Юрий Красильников, помощник депутата краевого парламента Владимира Громова, пресс-секретарь крайкома партии и секретарь барнаульского отделения партии по протестной работе;
Анатолий Барсуков, глава барнаульского отделения КПРФ, официально он трудоустроен как помощник депутата АКЗС.
А в СРЗП и «Новых людях» — по одному: Захар Торычев, помощник депутата АКЗС, активист эсеров, и Никита Федюнин, глава алтайского отделения партии «Новые люди», входит в экспертный совет Ассоциации волонтёрских центров.
Каков гендерный состав городской думы в Барнауле?
В БГД, как это было и в прошлых созывах, явный перевес в пользу депутатов-мужчин по количеству. Из 40 парламентариев только 12 — женщины, то есть чуть больше четверти.
В три предыдущих созыва это половое неравенство немного компенсировалось должностями. Тогда председателями гордумы были женщины: в V и VI созыве БГД возглавляла Людмила Зубович, а в VII — Галина Буевич. Ряд комитетов также возглавлялись депутатками. Возможно, что-то подобное повторится и в этот раз.
Кто самый молодой и самый возрастной среди новых депутатов?
Самый юный и наиболее возрастной депутаты — это представители левых партий. Эсеру Захару Торычеву только в декабре исполнится 24 года, он окончил вуз лишь год назад. А вот коммунисту Анатолию Барсукову уже 75 лет.