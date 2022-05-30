Лавров объяснил, почему спецоперация на Украине до сих пор не завершена
Глава МИД РФ также рассказал, ограничится ли Россия освобождением Донбасса
Сроки спецоперации РФ на Украине обусловлены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.
«Да, гибнут люди. Но операция занимает такое время, прежде всего, потому что российские военные, участвующие в операции, имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал министр.
Он также ответил на вопрос о том, будет ли «битва за Донбасс» последней или Россия продолжит вести и другие бои.
По словам Лаврова, освобождение ДНР и ЛНР является «безусловным приоритетом». «В отношении других территорий Украины, где осуществляется военная операция, решать своё будущее должны жители этих районов», — подчеркнул он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что военная спецоперация России на Украине затянулась.