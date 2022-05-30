Лавров объяснил, почему спецоперация на Украине до сих пор не завершена

Сроки спецоперации РФ на Украине обусловлены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

«Да, гибнут люди. Но операция занимает такое время, прежде всего, потому что российские военные, участвующие в операции, имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал министр.

Он также ответил на вопрос о том, будет ли «битва за Донбасс» последней или Россия продолжит вести и другие бои.

По словам Лаврова, освобождение ДНР и ЛНР является «безусловным приоритетом». «В отношении других территорий Украины, где осуществляется военная операция, решать своё будущее должны жители этих районов», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что военная спецоперация России на Украине затянулась.