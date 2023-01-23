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Лавров заявил о трансформации войны Запада с Россией из гибридной в настоящую

Москва не отказывается от переговоров, но чем дольше от них воздерживается Запад, тем сложнее будет найти решение конфликта

23 января 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Запад ведёт против России практически настоящую войну, которую там долго готовили. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

"Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить всё русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке", – пояснил глава ведомства.

Лавров подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров, но чем дольше от них воздерживается Запад, тем сложнее будет найти решение конфликта.

 

Комментарии 11

  • Давно понятно, что тотальная ракетно-ядерная война - вопрос уже решённый и вопрос самого ближайшего времени. И даже уже ясно, кто первым нанесёт "оборонительный" ракетно-ядерный удар.
    23 января, Гость   Ответить
  • Теперь от официальных лиц мы регулярно слышим слово война, а как же статья? Почти настоящая, это как? Долго до них доходит, что договариваться не кто не будет.
    23 января, Гость   Ответить
  • Путин выстроил вертикаль, а строить надо было правовое государство, политическую систему, институты, которые занимаются стратегией и планированием.
    23 января, Гость   Ответить
  • чем дольше от них воздерживается Запад -- так он будет воздержаться пока не победит Если бы он проигрывал, он бы их давно просил. Значит проигрывает не он
    24 января, Гость   Ответить
  • капитан очевидность
    24 января, Гость   Ответить
  • от них воздерживается Запад -- нехорошая новость, наши переговоров хотят, а Запад нет, значит у Запада все в порядке
    24 января, Гость   Ответить
  • Нет, ребята, у Запада всё очень сильно не в порядке, именно поэтому вся эта заварушка. Что, новые методички до вас не доехали? Проблемы с логистикой на Западе? :)))
    24 января, Гость   Ответить
  • Чем больше "наше" министерство импотенции и дебилизма (МИД) занимается соплежуйством под дудку всяких абрамовичей, тем большую цену заплатит наш народ...
    24 января, Гость   Ответить
  • Нет, ребята, у Запада всё очень сильно не в порядке, именно поэтому вся эта заварушка.---А у нас тихая поляна с лебедями?
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, Вы прям всех дураками (кроме себя, естественно) считаете? Или по дурости и по молодости начитались книжек типа "Чёрная риторика"? Речь о нас вообще не шла, речь идёт только о проблемах Западла, разжигающего по всему миру конфликты... так нет же, ты ему про Фому, а он про Ерёму...
    24 января, Гость   Ответить
  • Если бы у Запада были проблемы, он бы хотел переговоров
    24 января, Гость   Ответить
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