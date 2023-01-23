Лавров заявил о трансформации войны Запада с Россией из гибридной в настоящую

Москва не отказывается от переговоров, но чем дольше от них воздерживается Запад, тем сложнее будет найти решение конфликта

23 января 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Запад ведёт против России практически настоящую войну, которую там долго готовили. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

"Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить всё русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке", – пояснил глава ведомства.

Лавров подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров, но чем дольше от них воздерживается Запад, тем сложнее будет найти решение конфликта.