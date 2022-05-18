Леонид Слуцкий стал новым главой ЛДПР

Слуцкий поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие, а также заявил, что вектор партии не изменится

18 мая 2022, 16:52, Илья Звягинцев

Новым главой ЛДПР стал Леонид Слуцкий. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«По завершении 40 дней со дня ухода из жизни Владимира Вольфовича Жириновского был рассмотрен кадровый вопрос о выборах нового руководителя фракции ЛДПР. Мне была единогласно оказана великая честь возглавить фракцию. Это также и большая ответственность», — прокомментировал своё назначение Слуцкий.

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Он поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие, а также отметил, что вектор партии не изменится.

Напомним, Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни 6 апреля. В последнее время Жириновский серьёзно болел, а СМИ однажды сообщили о его смерти ошибочно.

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