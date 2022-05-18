Леонид Слуцкий стал новым главой ЛДПР
Слуцкий поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие, а также заявил, что вектор партии не изменится
Новым главой ЛДПР стал Леонид Слуцкий. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«По завершении 40 дней со дня ухода из жизни Владимира Вольфовича Жириновского был рассмотрен кадровый вопрос о выборах нового руководителя фракции ЛДПР. Мне была единогласно оказана великая честь возглавить фракцию. Это также и большая ответственность», — прокомментировал своё назначение Слуцкий.
Он поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие, а также отметил, что вектор партии не изменится.
Напомним, Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни 6 апреля. В последнее время Жириновский серьёзно болел, а СМИ однажды сообщили о его смерти ошибочно.