Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни. Об этом в своём Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — написал Володин.

Спикер заявил, что смерть Жириновского — это невосполнимая потеря для всех нас.

«Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах», — подчеркнул он.

Смерть Жириновского также подтвердили в ЛДПР.

«Сегодня после затяжной болезни скончался Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников», — сообщили в Telegram-канале фракции ЛДПР в ГД.

В Сети также появился отрывок с заседания Госдумы. В ходе нее Володин сообщил о смерти Жириновского, после чего все депутаты почтили его память минутой молчания.

Напомним, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Прежде чем заразиться COVID-19 он сделал восемь прививок, о чём сам заявлял в различных интервью и при выступлениях.

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В партии отмечали, что, несмотря на заболевание, Жириновский общался с помощниками, передавал поручения депутатам и аппарату, а также читал прессу.

25 марта о кончине Жириновского по ошибке написал Telegram-канал Mash. Информацию в своём канале подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, однако позже он удалил сообщение о смерти политика и принёс извинения за недостоверную информацию, пообещав наказать причастных к происшествию.