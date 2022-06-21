Литва распространила ограничения на транзит в Калининград на автотранспорт

Введённые литовскими властями ограничения по транзиту в Калининградскую область касаются и грузового автотранспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Эти грузы, как и железнодорожные, в данный момент можно перевозить только морем», — сообщили власти.

Напомним, что накануне Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

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Политика Патрушев: ответ России на блокаду Калининградской области повлияет на жителей Литвы

После этого Министерство иностранных дел России потребовало от Литвы немедленной отмены запрета. В Кремле такие действия назвали открыто враждебными. 21 июня секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьёзно ощутят на себе последствия этих мер.