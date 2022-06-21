Литва распространила ограничения на транзит в Калининград на автотранспорт
Для региона остаётся доступной лишь перевозка подсанкционных товаров морским путём
Введённые литовскими властями ограничения по транзиту в Калининградскую область касаются и грузового автотранспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Эти грузы, как и железнодорожные, в данный момент можно перевозить только морем», — сообщили власти.
Напомним, что накануне Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
После этого Министерство иностранных дел России потребовало от Литвы немедленной отмены запрета. В Кремле такие действия назвали открыто враждебными. 21 июня секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьёзно ощутят на себе последствия этих мер.