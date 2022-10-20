Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании
Она останется в занимаемой должности до момента выбора нового премьер-министра
20 октября 2022, 20:08, Илья Звягинцев
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о том, что она покидает занимаемую должность. Соответствующее заявление она сделала в эфире SkyNews.
В своем обращении Трасс добавила, что она останется на своем посту пока не будет выбран новый премьер-министр.
Напомним, что ее предшественник Борис Джонсон также объявил о своем уходе в эфире телеканала. Формальная причина, по которой Джонсон покинул свою должность, — разразившиеся скандалы. Один — с шумными вечеринками в период ковидных ограничений, другой — из-за сексуальных домогательств заместителя координатора тори Кристофера Пинчера.
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