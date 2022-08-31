Лукашенко «наелся» президентства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске заявил, что «наелся президентства вот так». Его слова передаёт РИА Новости.

«Начнут меня обвинять, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло, вот соберу своих, и они меня изберут снова президентом. Никогда у меня не было такой цели, нет и никогда не будет. Я уже „наелся“ президентства вот так», — сказал политик чиновникам и добавил, что сохранение власти — не главная его задача.

30 августа Александру Лукашенко исполнилось 68 лет. Президент РФ Владимир Путин провёл с ним телефонный разговор и поздравил с днём рождения, сообщали в Кремле.

В июле белорусский лидер заявил, что страны Запада готовятся напасть на Россию. По его словам, главное направление для атаки проходит через Украину и Белоруссию.

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