Лукашенко «наелся» президентства
Глава Белоруссии заявил, что сохранение власти — не главная для него задача
31 августа 2022, 08:12, Никита Черников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске заявил, что «наелся президентства вот так». Его слова передаёт РИА Новости.
«Начнут меня обвинять, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло, вот соберу своих, и они меня изберут снова президентом. Никогда у меня не было такой цели, нет и никогда не будет. Я уже „наелся“ президентства вот так», — сказал политик чиновникам и добавил, что сохранение власти — не главная его задача.
30 августа Александру Лукашенко исполнилось 68 лет. Президент РФ Владимир Путин провёл с ним телефонный разговор и поздравил с днём рождения, сообщали в Кремле.
В июле белорусский лидер заявил, что страны Запада готовятся напасть на Россию. По его словам, главное направление для атаки проходит через Украину и Белоруссию.
Комментарии
Новости партнеров