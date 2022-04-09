Мария Захарова: YouTube подписал себе приговор

YouTube подписал себе приговор после блокировки канала «Дума ТВ», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — написала она.

YouTube-канал Государственной думы «Дума ТВ» был заблокирован 9 апреля. Там выкладывались эксклюзивные комментарии депутатов и трансляциями пленарных заседаний. Канал насчитывал более 145 тысяч подписчиков.

«Но мы были готовы к этому и активно развиваемся на других площадках», — отметили в Telegram-канале Госдумы после блокировки на видеохостинге.

В Роскомнадзоре, в свою очередь, потребовали восстановить доступ к YouTube-каналу Госдумы. Ведомство заявило, что блокировка «Думы ТВ» «препятствует распространению информации и свободному доступу к ней».

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Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не будут вводить новые меры против YouTube при условии, если видеохостинг удалит противоправный контент. Позднее ведомство обвинило администрацию сервиса в дискриминации российских пользователей из-за ограничения доступа к официальной информации российского МИДа.