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Маск назвал абсурдными предсказания Медведева на 2023 год

По мнению американского бизнесмена, прогноз демонстрирует «поразительную неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики»

27 декабря 2022, 19:55, ИА Амител

Фото: скриншот с YouTube-канала TED
Фото: скриншот с YouTube-канала TED

Американский бизнесмен Илон Маск высказался о прогнозе зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023 год. Как сообщает «Лента.ру», он счел их абсурдными.

«Это однозначно самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, и в то же время демонстрирующие поразительную неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики», — написал Маск.

Отметим, что перед этой публикацией бизнесмен назвал предсказания «эпичными».

Напомним, что ранее Медведев «поздравил» Запад с наступающим и сделал «футуристический прогноз» на 2023 год. Всего политик предложил 10 пунктов, среди которых возвращение Великобритании в ЕС и последующий распад Евросоюза с отменой хождения евро, создание Четвёртого рейха и гражданская война в США.

Комментарии 5

  • Да он просто мечты свои озвучил.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А то россияне не в курсе его умственных способностей.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • не в курсе его умственных способностей --- Маска или Медведева?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Озвучил планы глобалистов
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Медведев ("змей, дева, стрелец-близнец") как пророк/предсказатель превосходит Жириновского ("собака, телец, стрелец-близнец") если сравнивать их гороскопические символы и наверное стоит прислушаться к Медведеву при жизни. "Змей" - мудрость/правление, "собака" - справедливость/революция; земная "дева" старше и умнее земного "тельца"; лунный узел совпадает ("стрелец" - старец/пророк и космический/масштабный воин, а "близнец" - оратор/информатор).
    28 декабря, Гость   Ответить
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