Маск назвал абсурдными предсказания Медведева на 2023 год

По мнению американского бизнесмена, прогноз демонстрирует «поразительную неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики»

27 декабря 2022, 19:55, ИА Амител

Фото: скриншот с YouTube-канала TED

Американский бизнесмен Илон Маск высказался о прогнозе зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023 год. Как сообщает «Лента.ру», он счел их абсурдными.

«Это однозначно самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, и в то же время демонстрирующие поразительную неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики», — написал Маск.

Отметим, что перед этой публикацией бизнесмен назвал предсказания «эпичными».

Напомним, что ранее Медведев «поздравил» Запад с наступающим и сделал «футуристический прогноз» на 2023 год. Всего политик предложил 10 пунктов, среди которых возвращение Великобритании в ЕС и последующий распад Евросоюза с отменой хождения евро, создание Четвёртого рейха и гражданская война в США.