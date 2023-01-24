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Математик назвал дату победы России в СВО и предсказал крах Евросоюза и США

Нострадамус XXI века уверен, что в ближайшие годы в геополитике произойдут грандиозные изменения

24 января 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Афганский математик Сидик Афган, который прогнозирует политические события при помощи расчётов, высказался о завершении СВО и других мировых событиях, сообщает НТВ.

По его мнению, в ближайшее десятилетие Евросоюз попросту исчезнет – распад произойдёт в период с 2027 по 2032 год.

Переломный момент ожидает и США. По словам математика, уже в 2025 году в Штатах случится некий кризис, а после "Америка исчерпается".

"Америки как великой державы в 2027 году не будет", – заявил Сидик Афган, которого называют Нострадамусом XXI века.

Математик также спрогнозировал победу России в специальной военной операции на Украине.

"На Украине вы победите. Это мой ответ", – подчеркнул эксперт, уточнив, что это произойдёт в 2025 году или после.

Сидик Афган уверен, что России необходимо как можно быстрее перестраивать армию на самые современные рельсы.

Комментарии 10

  • Ходжа Насреддин тоже как-то подрядился научить ишака читать Коран за 10 лет... Так и у этого математика все события подозрительно далеки от нашего 2023года, а за это время всякое произойти может...
    24 января, Гость   Ответить
  • а есть информация о том, что какие-либо его прогнозы сбылись?
    24 января, Гость   Ответить
  • Там в Афгане вещества забористые. Вот чувака и понесло.
    24 января, Гость   Ответить
  • 2025 год близко. Проверим. Предсказал развал СССР, КОВИД, и ещё чего-то там.
    24 января, Гость   Ответить
  • А что говорят на этот счёт цыганские учёные?
    24 января, Гость   Ответить
  • Хотелось бы выслушать тувинского арифметика ?
    24 января, Гость   Ответить
  • предсказание по принципу-после дождика в четверг
    24 января, Гость   Ответить
  • И всегда они вылазиют уже после событий. В 19ом году НИ ОДИН про будущий ковид не сказал, а уж сколько они обещали что на донбассе мир будет в 2018 и т.д..
    24 января, Гость   Ответить
  • Помощник Сталина подходит к вождю народов и деликатно сообщает ему о том, что за дверью стоит провидец, который умеет предсказывать будущее и просит о встрече. - Немедленно расстрелять его!, – заорал Сталин. - За что??? - Если бы он действительно мог видеть будущее, он бы сюда не пришёл
    24 января, Гость   Ответить
  • Сидик предсказал вычислениями дату окончания СВО. Так и другие провидцы и контактер с Вангой называли срок СВО- три года будет длиться и что Россия победит.
    25 января, Гость   Ответить
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