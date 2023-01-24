Математик назвал дату победы России в СВО и предсказал крах Евросоюза и США
Нострадамус XXI века уверен, что в ближайшие годы в геополитике произойдут грандиозные изменения
24 января 2023, 14:01, ИА Амител
Афганский математик Сидик Афган, который прогнозирует политические события при помощи расчётов, высказался о завершении СВО и других мировых событиях, сообщает НТВ.
По его мнению, в ближайшее десятилетие Евросоюз попросту исчезнет – распад произойдёт в период с 2027 по 2032 год.
Переломный момент ожидает и США. По словам математика, уже в 2025 году в Штатах случится некий кризис, а после "Америка исчерпается".
"Америки как великой державы в 2027 году не будет", – заявил Сидик Афган, которого называют Нострадамусом XXI века.
Математик также спрогнозировал победу России в специальной военной операции на Украине.
"На Украине вы победите. Это мой ответ", – подчеркнул эксперт, уточнив, что это произойдёт в 2025 году или после.
Сидик Афган уверен, что России необходимо как можно быстрее перестраивать армию на самые современные рельсы.
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