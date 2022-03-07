Мединский сообщил, что Россия и Украина снова обсудят гуманитарные коридоры

Делегация России на переговорах с Украиной в ходе начавшегося третьего раунда попытается вновь поднять тему работы гуманитарных коридоров. Об этом заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский перед началом третьего раунда переговоров с Украиной. Его слова передаёт ТАСС.

Мединский отметил, что ни один из гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из городов, где идут бои, в полной мере не заработал. Договорённости об их открытии были достигнуты во время второго раунда переговоров.

По словам Мединского, ряд украинских руководителей не подчиняются Киеву.

«К сожалению, это пример того [срыв работы гуманитарных коридоров], как работают гуманитарные коридоры в понимании некоторых украинских руководителей, которые не подчиняются Киеву, не подчиняются центру и ведут себя не по законам войны, и даже не по законам чести», — сказал глава российской делегации.

Напомним, переговоры России и Украины начались чуть позже 17:00 по московскому времени.