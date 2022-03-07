Третий раунд переговоров России и Украины начался в Белоруссии

В Белоруссии начался третий раунд российско-украинских переговоров, сообщает ТАСС. Он проходит на границе с Польшей, как и предыдущий раунд.

Делегация России на переговорах с Украиной попытается вновь поднять тему работы гуманитарных коридоров. Об этом заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский.

Мединский отметил, что ни один из гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из городов, где идут бои, в полной мере не заработал. Договорённости об их открытии были достигнуты во время второго раунда переговоров.

Напомним, первый раунд переговоров прошёл в Гомеле 28 февраля, а второй — 3 марта в Беловежской Пуще. В российскую делегацию, помимо Мединского, также вошли замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Украину представляли министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, первый замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рады Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Николай Точицкий.