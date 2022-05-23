Мединский заявил, что Украина заморозила переговоры с Россией

Россия готова к продолжению переговоров с Украиной, их замораживание — инициатива Киева, заявил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

По его словам, Москва никогда не отказывалась от переговоров, в том числе на высшем уровне, что неоднократно подтверждал Владимир Путин.

«Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне, между президентами, необходима серьёзная подготовка. То есть необходимы документы высокой степени готовности. Главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договорённостей и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться», — цитирует Мединского РБК.

Он отметил, что ещё месяц назад украинской стороне передали проект договора, в котором был согласован ряд принципиальных позиций, однако Киев ничего в итоге не подтвердил.

«Они никуда не торопятся, судя по всему... Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не отказывается от возможности встречи Путина и Зеленского.