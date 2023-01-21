Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной

По словам чиновника, победа в этой войне будет за Россией

21 января 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал войну с нацистами на Украине и в Европе "новой Отечественной".

В телеграм-канале чиновник с сарказмом похвалил главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который в пятницу назвал Россию привыкшей бороться до конца и призвал дальше снабжать вооружениями Украину.

"Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провёл аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м", – написал экс-президент РФ.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, как быть "с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству", "в том числе с некоторыми ничтожными ошмётками дерьма, которые ещё недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите".