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Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной

По словам чиновника, победа в этой войне будет за Россией

21 января 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал войну с нацистами на Украине и в Европе "новой Отечественной".

В телеграм-канале чиновник с сарказмом похвалил главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который в пятницу назвал Россию привыкшей бороться до конца и призвал дальше снабжать вооружениями Украину.

"Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провёл аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м", – написал экс-президент РФ.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, как быть "с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству", "в том числе с некоторыми ничтожными ошмётками дерьма, которые ещё недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите". 

 

Комментарии 11

  • Перепил, что ль?
    21 января, Гость   Ответить
  • И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м", – написал экс-президент РФ. Но есть нюанс...
    21 января, Гость   Ответить
  • Понятно, что излишнее население, в первую очередь молодёжь, будут утилизировать самым радикальным образом. И очень верятно - применяя ОМП и ЯО.
    21 января, Гость   Ответить
  • Победа с медведевым и компанией не возможна
    21 января, Гость   Ответить
  • на месте высокого чиновника нужно следить за речью и терминами !! если война - то военное положение и все вытекающие - не стоит так беспечно "болтать" о серьёзнейших вещах. Щас всякие дураки переведут, выхватят и размножат по всем СМИ мира, и привет
    21 января, Гость   Ответить
  • У нас что уже война началась, о чем он.
    22 января, Гость   Ответить
  • Пусть ярость благородная вскипает как волна.
    22 января, Гость   Ответить
  • хороший артист цирка из него получился бы
    22 января, Гость   Ответить
  • Щас всякие дураки переведут, выхватят и размножат по всем СМИ мира, и привет - то есть болтает Медведев, а дураки - те, кто переводит) Ок, так и запишем)))
    22 января, Гость   Ответить
  • Ооо, сколько "миротворцев" - коллаборацианистов то! И это в Сибирской прессе. Представляю, что в столичных изданиях. Война идет и уже давно. Не будет больше так, как вы привыкли. Смиритесь уже,. Это даже теперь не от Путина зависит. Идет передел миропорядка, хотите вы или нет.
    23 января, Гость   Ответить
  • Ну современники в РИ и первую мировую называли второй отечественной. Но тогда не шмогли.
    23 января, Гость   Ответить
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