Медведев предупредил о риске ядерной войны между НАТО и Россией

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что поставки оружия на Украину могут привести к прямому столкновению России с НАТО, что рискует перерасти в ядерную войну. Пост на эту тему Медведев опубликовал в своём телеграм-канале.

«<...> Цинизм западных „говорящих голов“ становится всё более откровенным. В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом», — написал Медведев.

Он добавил, что западные страны «накачивают» Украину вооружением и отправляют туда своих наёмников, что может привести к полномасштабному конфликту.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может уничтожить западные страны за полчаса, но допускать такого нельзя.