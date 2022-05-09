Дмитрий Рогозин: Россия может уничтожить страны НАТО за полчаса

В ядерной войне страны НАТО будут уничтожены Россией за полчаса, но допускать такого сценария нельзя. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своём Telegram-канале.

«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны её допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли. Поэтому нам придётся побеждать этого более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооружёнными средствами», — сообщил он.

В апреле Рогозин назвал НАТО «главной угрозой всему миру» и призвал альянс иметь в виду, что Россия наблюдает за его штаб-квартирой из космоса.

Ранее президент США Джо Байден выразил мнение, что альтернативой антироссийским санкциям могла бы быть третья мировая война. Спикер Госдумы прокомментировал эти слова фразой «Всё, что нас не убивает, делает сильнее».