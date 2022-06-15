Медведев усомнился в том, что Украина через два года будет существовать на карте мира

Дмитрий Медведев прокомментировал намерение Украины получать по ленд-лизу американский сжиженный газ, который Киев должен будет оплатить с отсрочкой через два года.

«Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ [сжиженный природный газ] с оплатой поставки через два года. Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?» — написал зампред Совбеза в своём Telegram-канале.

Ранее Медведев объяснил резкость своих высказываний в Telegram: всё дело в «ублюдках и выродках», которые «хотят смерти России». «И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли», — писал Медведев.