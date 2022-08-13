МИД озвучил США точку невозврата, которая может привести к разрыву дипломатических отношений

В МИД России озвучили «точку невозврата» в отношениях с США. Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что если «деструктивная политика» будет продолжена, то это приведёт к серьёзным последствиям.

«В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию „страной — спонсором терроризма“. Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьёзным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена», — цитирует Даричева ТАСС.

Дипломат добавил, что западные государства во главе с США уже «растоптали» международные отношения.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии запретили россиянам въезд в страну, но есть некоторые исключения.