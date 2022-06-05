МИД Польши: ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России

Евросоюз уже разрабатывает седьмой пакет санкций против РФ, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, передаёт ТАСС.

По его словам, новые санкции должны быть ещё острее и затрагивать российский газ и все банки, которые ещё не отключили от SWIFT.

«Тут я говорю прежде всего о „Газпромбанке“», — сказал политик в интервью Польскому агентству печати.

Помимо этого, против России необходимо ввести эмбарго на технологии, которые государство закупает за рубежом и использует в промышленности, а также конфисковать российские активы в Европе, сказал он.

«Работа в этом направлении уже ведётся», — уточнил представитель польского МИД.

Евросоюз опубликовал шестой пакет санкций против РФ в начале июня. Среди новых ограничений — запрет на покупку и импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, МКБ и Белорусского банка развития и реконструкции, а также прекращение вещания на своей территории каналов «Россия-24», «ТВ-Центр» и «РТР-Планета».

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что российское руководство не имеет имущества, счетов и значимых интересов за границей, а потому санкции Запада, по его словам, бьют по обычному народу, а не по чиновникам.