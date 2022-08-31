Михаила Горбачёва похоронят рядом с женой в Москве
Последний генсек КПСС скончался 30 августа
31 августа 2022, 09:35, Никита Черников
Михаила Горбачёва похоронят рядом с супругой на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на знакомого с пожеланиями близких политика.
«Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, — рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище», — рассказал собеседник.
Михаил Горбачёв умер 30 августа. Единственный президент СССР и последний генсек КПСС скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. По данным «Известий», у него были проблемы с почками.
Владимир Путин уже выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной политика. Сегодня утром он направит телеграмму родным и близким умершего.
Комментарии
Новости партнеров