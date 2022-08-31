Путин глубоко соболезнует из-за смерти последнего генсека КПСС Горбачёва

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной последнего генсека КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачёва.

Об этом агентству РБК сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачёва. Утром он направит телеграмму соболезнования родным и близким», — сказал представитель Кремля.

Михаила Горбачёва не стало 30 августа. Президент СССР скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. По данным «Известий», у него были проблемы с почками.