Путин глубоко соболезнует из-за смерти последнего генсека КПСС Горбачёва
31 августа президент РФ направит родным и близким умершего телеграмму
31 августа 2022, 07:17, Никита Черников
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной последнего генсека КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачёва.
Об этом агентству РБК сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачёва. Утром он направит телеграмму соболезнования родным и близким», — сказал представитель Кремля.
Михаила Горбачёва не стало 30 августа. Президент СССР скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. По данным «Известий», у него были проблемы с почками.
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