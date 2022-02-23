Минфин США ввёл санкции против детей российских чиновников

Минфин США ввёл санкции против детей троих российских чиновников, говорится в сообщении ведомства. Ограничения распространились на Дениса Бортникова, Петра Фрадкова и Владимира Кириенко.

Денис Бортников — сын главы ФСБ Александра Бортникова, который несколько раз попадал в санкционные списки. Денис Бортников с 2017 года занимает пост председателя правления ВТБ.

Пётр Фрадков — сын Михаила Фрадкова, который с 2004 по 2007 год был премьером, а до 2016 года возглавлял Службу внешней разведки. Пётр Фрадков с сентября 2018 года возглавляет правление “Промсвязьбанка”. До этого он более 15 лет работал в ВЭБе. Оба этих банка попали в новый санкционный список США.

Владимир Кириенко — сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Владимир Кириенко стал старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом “Ростелекома” в сентябре 2016 года. В декабре 2021 года он возглавил холдинг VK (бывший Mail.ru Group).

Напомним, президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России. Они коснутся суверенного долга, банков, российских элит и приостановки “Северного потока — 2”.