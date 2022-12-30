Минобороны Белоруссии рассматривает провокацию ВСУ как одну из версий инцидента с ракетой
Сейчас «по данному инциденту остаются вопросы» и в ведомстве рассматривают две версии
30 декабря 2022, 16:34, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Министерство обороны Белоруссии рассматривает провокацию со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве одной из версий инцидента с украинской ракетой С-300, которая была уничтожена силами белорусской ПВО. Как сообщает ТАСС, об этом заявил начальник управления зенитных ракетных войск полковник Кирилл Казанцев.
По его словам, сейчас «по данному инциденту остаются вопросы», и в Минобороны рассматривают две версии.
«Непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины», — сказал Казанцев.
Напомним, что утром 29 декабря на территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. О наличии пострадавших в инциденте не сообщалось.
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