Минюст объявил иноагентами Александра Невзорова* и Алексея Венедиктова*

Минюст РФ добавил в реестр СМИ-иноагентов журналиста Александра Невзорова*, а также главного редактора закрывшегося «Эха Москвы» Алексея Венедиктова*, следует из перечня на сайте ведомства.

В разговоре с РБК Венедиктов заявил, что подаст в суд из-за такого решения, а Александр Невзоров в соцсетях написал, что ему «абсолютно по фигу любые наименования».

Помимо них, в реестр СМИ-иноагентов попали Виктор Вахштайн*, Ярослав Сироткин*, Сергей Пархоменко*, Артур Асафьев*, Екатерина Лушникова* и Владимир Воронов*. В список физлиц-иноагентов 22 апреля также были включены Владимир Кара-Мурза* и Леонид Волков*.

На прошлой неделе Минюст РФ объявил иноагентами журналиста Юрия Дудя* и политолога Екатерину Шульман*.

*Лицо, выполняющее функции иноагента