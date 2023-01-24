НОВОСТИПолитика

Миронов предложил снизить пенсионный возраст для жителей новых регионов РФ

По словам парламентария, до присоединения к России в этих субъектах на пенсию уходили раньше и, получается, условия в этом плане для новых сограждан ухудшились

24 января 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым предлагают установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщает ТАСС, соответствующий законопроект парламентарии отправили на заключение в правительство.

По словам Миронова, такое решение связано с тем, что до присоединения к РФ пенсионный возраст в этих регионах наступал раньше.

"До вхождения в состав России пенсионный возраст в ДНР и ЛНР составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а в Запорожской и Херсонской областях – 60 лет. Получается, что пенсионные условия для наших новых сограждан ухудшились. Такую ситуацию нужно срочно менять. Тем более что нынешние условия жизни на этих территориях гораздо сложнее, чем в других регионах РФ", – сказал он и добавил, что снижение пенсионного возраста для жителей этих субъектов "не только восстановит социальную справедливость, но и создаст дополнительную мотивацию трудиться на этих землях".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что люди в новых регионах должны почувствовать преимущества от жизни в России.

 

Комментарии 73

  • Уважаемый Миронов ,а что, в России условия улучшились?
    24 января, Гость   Ответить
  • Не просто снизить, а всех отправить прям сейчас на пенсию с выплатами в 100 в месяц.
    24 января, Гость   Ответить
  • Ну вот, начали признавать, что в Украине жили лучше нас. И теперь еще и их кормить, как кормим Чечню, а самим выживать и умирать в нищете?
    24 января, Гость   Ответить
  • ну, если депутатам разрешили не публиковать декларации... то можно и о народе подумать!?
    24 января, Гость   Ответить
  • ... и индексировать пенсию гораздо чаще, чем "в других регионах РФ" !!!!!!
    24 января, Гость   Ответить
  • а самим выживать и умирать в нищете? - ну макарошки всегда одинаково стоят же
    24 января, Гость   Ответить
  • А не пора ли самому Миронову на пенсию и тихо-мирно огурцы сажать в огороде? Он хоть понимает, какой социальный эффект вызовет такое решение? Какую рознь и неприязнь между жителями коренной России и новых регионов он посеет? Или в этом и есть его тайная цель?Так цинично унизить и оскорбить жителей своей страны, так столкнуть лбами людей, так посеять вражду на долгие годы не всякий сумеет! Это особое искусство нужно иметь!
    24 января, Гость   Ответить
  • ну макарошки всегда одинаково стоят же ***** Какие макарошки? У них нашей зимы нет вообще, фрукты растут прямо на улицах и вообще там всегда был курорт.
    24 января, Гость   Ответить
  • Вот сволота! Как и все там.
    24 января, Гость   Ответить
  • Сволочи...А в России не люди? Женщина в 50-55 лет внуков должна няньчить, а не бегать до 60 лет на работу, чтобы прокормиться...Верните пенсионный возраст, не будьте ворами последними...Сами идите воюйте и детей своих захватите....
    24 января, Гость   Ответить
  • Какие макарошки? У них нашей зимы нет вообще - ну так то это там был сарказм и не про них
    24 января, Гость   Ответить
  • Со временем и украинцев обломают, как обломали нас.
    24 января, Гость   Ответить
  • Пока что только по нам прилетает...
    24 января, Гость   Ответить
  • по нам прилетает - И не просто прилетает а реально бьет по башке,кошельку,нервам. Они там воюют а мы страдаем.
    24 января, Гость   Ответить
  • но и создаст дополнительную мотивацию трудиться на этих землях". Следуя его логике- в Сибири выход на пенсию вообще должен быть максимум в 50 лет!
    24 января, Гость   Ответить
  • Странно Миронов решил закопаться перед скорыми выборами антирекламой??
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, полностью согласен с вами
    24 января, Гость   Ответить
  • решил закопаться перед скорыми выборами - так инструмент для пробивания дна ему уже подарили, видимо, пользоваться начал
    24 января, Гость   Ответить
  • Вернуть все как было, на пенсию в 55 и в 60 лет, все это было давным давно подсчитано и доказано, человек должен отдыхать, а не вкалывать как раб на галерах. Безработицы будет меньше, народ весь больной, воздух, еда отрава. Здоровых сейчас мало, что по больничным сидеть через месяц.
    24 января, Гость   Ответить
  • Подлец, а на избирателей своих клал . как кладет ЕР
    24 января, Гость   Ответить
  • Миронов изо всех сил пыжится быть медийной личностью и плюсы заработать от верховного. А по сути он пустой и как человек и как фигура политическая
    24 января, Гость   Ответить
  • Никто не пойдет в зону СВО после такого решения.
    24 января, Гость   Ответить
  • Пенсионный возраст это компетенция Уставов и Конституций Субъектов Федерации, Субъект Федерации ориентируясь на климатические, другие природные и техногенные факторы труда сам устанавливает пенсионный возраст. Поскольку условия труда разные в Субъектах. Миронов он чего уже от старости законы запамятовал? Я не понимаю кому он чего предлагает? Или он сейчас депутат одного из этих Субъектов? Я не интересовался просто. Исключения есть федеральные для военнослужащих и приравненных к ним. Условия труда таковы поэтому - выслуга 25 лет и на пенсию. Может он для них предлагал? Я не понял?
    24 января, Гость   Ответить
  • Ну вот же написано: Вопросы касающиеся присоединения, отсоединения, пенсионного возраста решаются на референдуме соответствующего Субъекта Федерации.
    24 января, Гость   Ответить
  • Посмотрите на фото,ну выхухоль и выхухоль. Так хочется кувалдой, подаренной ему, по морде выхухоля треснуть от души.
    24 января, Гость   Ответить
  • Мертвечиной от него прет
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, ему на пенсию нельзя. Кто же будет клоуном работать?
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, писавший: Гость, ему на пенсию нельзя. Кто же будет клоуном работать? Он не клоун, он... (простите, но этого нельзя писать). Так что или на пенсию по-хорошему, или - в тюрьму. Потому что по степени влияния таких заявлений на общество он ничуть не хуже господина Н. Но тот сидит в тюрьме, а не в Думе.
    24 января, Гость   Ответить
  • Ок, давайте за хохляндию поговорим. Вы утверждаете, что они лучше жили? Вранье. Каждый третий житель хохлостана - пенс. Пенсия по состоянию на конец 2022 года 149 долларов, это максимум 10 тысяч рублей. В России есть, кто получает меньше - всякое отребье, которое вовсе не работало. Но большинство имеет пенсионные выплаты гораздо больше. Далее, пенсионный возраст в хохлостане подняли еще в 2011 году - до 60 лет. Следующее поднятие прогнозировалось на 2021 год. События, связанные с конфликтом помешали, страна полностью легла под иностранные кредиты. Ну, и кто лучше жил, ослы?
    24 января, Гость   Ответить
  • Миронов популист, это понятно. Он хочет быть святее папы римского. Но ума ему хватает только прилюдно обделаться. Но и все вши комментарии про кувалды, мертвечины, тюрьмы - не от большого ума. Миронов - дурак, но и вы все не умнее его.
    24 января, Гость   Ответить
  • А отчисления они в пенсионный фонд делали? Откуда им сейчас пенсии платят? На уровне российских. Да там у большинства нет официального трудового стажа. Курортников обслуживали за живые деньги.
    24 января, Гость   Ответить
  • беженцев содержим..мигрантов содержим..теперь еще и их, африке долги прощаем, в средней азии школы строим..в сирию сколько вбухали...россию в чуркестан превратили..в москве, питере вздохнуть невозможно..у россиян прав меньше чем у них....а свои пусть подыхают
    24 января, Гость   Ответить
  • "В России есть, кто получает меньше - всякое отребье, которое вовсе не работало" - у меня стаж 40 лет, всю жизнь работаю в бюджетной сфере, пенсия 10 тысяч, как-то так
    24 января, Гость   Ответить
  • Вы утверждаете, что они лучше жили? - а не ПОФИГ я сейчас и моя семья стали хуже жить , плевать что у них с высокой колокольни
    24 января, Гость   Ответить
  • пенсия 10 тысяч, как-то так - Бухгалтером уже 30 лет пенсия будет 13 тысяч. ненавижу эту страну хоть и люблю родину
    24 января, Гость   Ответить
  • у меня стаж 40 лет, всю жизнь работаю в бюджетной сфере, ***** Я с вами спорить и ругаться не стану. Вы знали кем идете работать, и какие от этого будете иметь последствия. Вы сознательно сложили свою финансовую корзину. Вам никто не обещал, что работая на бюджет, вы на пенсии будете олигархом. Поэтому давайте оставим бесплодные споры. Если вы всю жизнь при Союзе ССР зарабатывали как кладовщик, странно сейчас сетовать, что иной государственный строй не обеспечил вас как директора завода.
    24 января, Гость   Ответить
  • Вообще-то, украинцы и белорусы на своих машинах массово ездили да и сейчас ездят на заработки в Европу. А там зарплаты в разы выше, чем у нас, а работы в разы больше. Мы им этого никогда предоставить не сможем. У нас самих на нормальную работу уже после 40-ка не устроиться. И работать, как "отребью" какому-то, приходится "вчёрную" у "слуг народа" из всем известной ПЖиВ. Практически все водители, охранники, продавщицы в ТЦ, парикмахерши и риэлторши работают "вчёрную". Поэтому и пенсии у нас сплошь и рядом грошовые и даже до жалких 10 тыс. не дотягивают. А сколько вообще лишаются пенсии по старости из-за нехватки баллов - это вообще засекречено!
    24 января, Гость   Ответить
  • Бухгалтером уже 30 лет пенсия будет 13 тысяч. ненавижу эту страну хоть и люблю родину ***** Уверен, за подобные слова Бог вас покарает. Судьбу нельзя обмануть. Если вы ненавидите кого-то - будьте уверены, что и вас ненавидят. 30 лет человек сидел бухгалтером, ни в кого не вырос, но желает обеспечения как будто он что-то важное для страны или народа делал… Ты осознай кто ты есть, чтобы потом на что-то жаловаться.
    24 января, Гость   Ответить
  • а не ПОФИГ я сейчас и моя семья стали хуже жить , плевать что у них с высокой колокольни **** Стали хуже жить когда? По сравнению с каким периодом? Давайте уточним детали для анамнеза пациента.
    24 января, Гость   Ответить
  • Бог вас покарает - бгггг есть же идиоты которые верят в него
    24 января, Гость   Ответить
  • еловек сидел бухгалтером, ни в кого не вырос - в кого вы выросли? я люблю свою работу и делаю ее хорошо, я не виновата что в стране идиотов не котируются такие работы всем айтишников и манагеров подавай
    24 января, Гость   Ответить
  • По сравнению с каким периодом? .. Я например после 24,02 прошлого года реально ощутили что ВСЕ везде подорожало кроме ЗП
    24 января, Гость   Ответить
  • Хорошо что наши дети могут уехать за границу и нормально жить и зарабатывать.
    24 января, Гость   Ответить
  • А ведь вполне возможно, что этот бухгалтер, этому балбесу, зарплату начисляла и отпускные. А он её сейчас с г... мешает.
    24 января, Гость   Ответить
  • сколько же у нас народу, который чуть чуть приподнялся на общем фоне и уже считает себя вправе рекомендации раздавать.
    24 января, Гость   Ответить
  • ообще-то, украинцы и белорусы на своих машинах массово ездили да и сейчас ездят на заработки в Европу. А там зарплаты в разы выше, чем у нас, а работы в разы больше. **** А вы знаете кем они там работали? Хохлы в поляндии собирали клубнику, латыши в шотландии туалеты чинили. Так себе заработок.
    24 января, Гость   Ответить
  • бгггг есть же идиоты которые верят в него **** Судя по вашим «бгггг» Господь на вас уже оттоптался.
    24 января, Гость   Ответить
  • украинцы и белорусы на своих машинах массово ездили да и сейчас ездят на заработки в Европу------- видимо от сладкой жизни да? сала в шоколаде обожрутся и на заработки. а девки с украины уезжали работать проститутками почему про это не пишите?
    24 января, Гость   Ответить
  • уже оттоптался - Он не такой, вы не настоящий верующий. ОН такого не делает, вруша
    24 января, Гость   Ответить
  • я не виновата что в стране идиотов не котируются такие работы всем айтишников и манагеров подавай ***** Судя по вашей фразе «страна идиотов» Вам здесь нелегко живется. Впрочем, поделом. Когда человек такое произносит, он должен помнить про карму. Не буду вас ничему учить, просто скажу - жаль вас. Страна у нас замечательная. Вы просто ее не видели. Все, что в вашем фокусе зрения - беспросветная и серая жизнь. Дело в том, что в вашем взгляде нет и сотой доли процента, чего эта страна может предоставить.
    24 января, Гость   Ответить
  • а девки с украины уезжали работать проститутками почему про это не пишите? ***** Сериал "Жизнь по вызову" с Прилучным в главной роли посмотрите. Срзу узнаете, какая основная "карьера" у русских "девок" в "масквах".
    24 января, Гость   Ответить
  • Сериал "Жизнь по вызову"-------- почему вы считаете, что там только русские? там паспортами особо не светили.
    24 января, Гость   Ответить
  • видимо от сладкой жизни да? сала в шоколаде обожрутся и на заработки. ***** На ютьюбе полным-полно роликов про заработки и жизнь украинцев и белорусов в "выгнивающей и вымерзающей" Польше. Туда, между прочим, русские тоже валом валят со всего нашего северо-запада.
    24 января, Гость   Ответить
  • Я например после 24,02 прошлого года реально ощутили что ВСЕ везде подорожало кроме ЗП ***** Ну, то есть, по вашей логике СВО не нужно было? Да вы не стесняйтесь, вы.плевывайте
    24 января, Гость   Ответить
  • наши дети могут уехать за границу и нормально жить и зарабатывать. ***** Интересно) а кто у нас дети, и в какую заграницу они уехать могут? В Киргизию и Армению?)
    24 января, Гость   Ответить
  • Сериал "Жизнь по вызову"-------- почему вы считаете, что там только русские? там паспортами особо не светили. ***** Это вы сериал невнимательно смотрели. Там и брат одной "модели" из "деревни", как москвичи называют всю остальную страну, засветился. И остальные рассказывали, откуда и как в масквабад приехали.
    24 января, Гость   Ответить
  • А ведь вполне возможно, что этот бухгалтер, этому балбесу, зарплату начисляла и отпускные. А он её сейчас с г... мешает **** Никто бухгалтера ни с чем не мешает, ей просто глаза на жизнь открывают. Иногда полезно понимать где ты и кто ты.
    24 января, Гость   Ответить
  • й чуть чуть приподнялся на общем фоне и уже считает себя вправе рекомендации раздавать **** Я где то написал, что приподнялся? Я где то написал рекомендации бухгалтеру? Зачем вы ересь откровенную несёте…
    24 января, Гость   Ответить
  • Сериал "Жизнь по вызову" с Прилучным в главной роли посмотрите. Срзу узнаете, какая основная "карьера" у ***** Вы замечательный персонаж) у вас фактология складывается из сериалов) скажите, а вы давно Бэтмана видели?)
    24 января, Гость   Ответить
  • зарплату начисляла и отпускные - Вполне возможно. Так что если узнаю кто это премии ему не будет.
    24 января, Гость   Ответить
  • выгнивающей и вымерзающей" Польше ***** Судя по риторике сталинка вылезла) как тебе живется, пенсионерка? Все еще здесь?)
    24 января, Гость   Ответить
  • "Получается, что пенсионные условия для наших новых сограждан ухудшились" - а для старых улучшилось типа
    24 января, Гость   Ответить
  • Никто бухгалтера ни с чем не мешает, ей просто глаза на жизнь открывают. Иногда полезно понимать где ты и кто ты. ***** Бухгалтерш, между прочим, после сорока даже из бюджетных контор массово гонят, если нет блата. И дорога им либо в риэлторши, либо в продавщицы вчёрную. Вот такая правда жизни. Так, между прочим, и в масквах с питерами. А вы не знали?
    24 января, Гость   Ответить
  • - а для старых улучшилось типа **** Повторяю специально для вас - Миронов дурачек. Он по недосмотру где то во властных структурах типа Думы пристроился. Ну, так а там никогда не было перебора умных людей. Наоборот - было.
    24 января, Гость   Ответить
  • скажите, а вы давно Бэтмана видели?) ***** Я часто в масквабаде бываю, соответственно, в гостиницах останавливаюсь. И всю изнанку столичной жизни наблюдать там приходилось.
    24 января, Гость   Ответить
  • Вполне возможно. Так что если узнаю кто это премии ему не будет. **** Гражданка бухгалтер, к вашему сожалению и к моей радости вы никак не можете начислять мне какие то выплаты. Вы не переживайте за меня, вы своих коллег пожалейте)
    24 января, Гость   Ответить
  • Я часто в масквабаде бываю, соответственно, в гостиницах останавливаюсь. ****** Вот сразу видно неполживого) видимо со светлым решительным пенсионерско-пшековским я бы сказал, но забанят… поэтому пускай это будет лицом. А Берлин или Мюнхен не абады, да? Париж это сейчас вообще Дамаск. Три года назад негры в Милане на площади Дуомо прискреблись со своими шерстяными ниточками, и когда в ответку выхватили - ретировались. Нью-Йорк один большой Дубай. Но у таких как ты, жительница сталинки, только Москва стала абадом. Парадокс? Не. Просто ты Россию ненавидишь.
    24 января, Гость   Ответить
  • Он что ТОГО!! Пиарится за наш счет?????????
    24 января, Гость   Ответить
  • Всю кремлевскую шваль в окопы надо отправить и каждому зека с кувалдой приставить чтобы не сбежали
    25 января, Гость   Ответить
  • у меня стаж 40 лет, всю жизнь работаю в бюджетной сфере, ***** Я с вами спорить и ругаться не стану. Вы знали кем идете работать, и какие от этого будете иметь последствия. - Когда человек 40 лет назад выбирал профессию, у работающих был потолок пенсии 132,50 р. Это были нормальные деньги! ЖКХ не больше 10 руб. было.
    25 января, Гость   Ответить
  • Кто потерял прибыльную работу с хорошей зп ? я возьму
    25 января, Гость   Ответить
  • Когда человек 40 лет назад выбирал профессию, у работающих был потолок пенсии 132,50 р. Это были нормальные деньги! ***** Не надо мне рассказывать про 40 лет назад. Это и тогда был мизер. Хорошо, 5 копеек проезд в автобусе. 8 рублей коммуналка. Но. Порядка 7-10 тысяч нормальный автомобиль. Порядка 150 рублей хоть какие то джинсы типа Монтаны. Порядка 80 рублей кеды Адидас московского покроя, импортные под 250. Что толку, что морковь в овощном стоила рубль 30, Это морковь была, а земля в перемешку с корнеплодами мелкого растения. В Океане продавали тупо морскую капусту в банках и мороженую сельдь в ледяных блоках. В кооперативном на Ленина 45 была только ливерная колбаса. Но на рынках - пожалуйста, любая прихоть за твои деньги. И это было не 130 рублей.
    25 января, Гость   Ответить
  • Ответ: Из-за нехватки лет - информацию можно поискать. Цитата: "А сколько вообще лишаются пенсии по старости из-за нехватки баллов - это вообще засекречено!"
    25 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров