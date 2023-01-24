Миронов предложил снизить пенсионный возраст для жителей новых регионов РФ

По словам парламентария, до присоединения к России в этих субъектах на пенсию уходили раньше и, получается, условия в этом плане для новых сограждан ухудшились

24 января 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым предлагают установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщает ТАСС, соответствующий законопроект парламентарии отправили на заключение в правительство.

По словам Миронова, такое решение связано с тем, что до присоединения к РФ пенсионный возраст в этих регионах наступал раньше.

"До вхождения в состав России пенсионный возраст в ДНР и ЛНР составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а в Запорожской и Херсонской областях – 60 лет. Получается, что пенсионные условия для наших новых сограждан ухудшились. Такую ситуацию нужно срочно менять. Тем более что нынешние условия жизни на этих территориях гораздо сложнее, чем в других регионах РФ", – сказал он и добавил, что снижение пенсионного возраста для жителей этих субъектов "не только восстановит социальную справедливость, но и создаст дополнительную мотивацию трудиться на этих землях".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что люди в новых регионах должны почувствовать преимущества от жизни в России.