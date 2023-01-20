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"Пробьём брешь в нацистской идеологии". Миронов похвастался подаренной Пригожиным кувалдой

Лидер СРЗП заявил, что уже попользовался этим инструментом

20 января 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: vk.com/mironov_sergey
Фото: vk.com/mironov_sergey

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов рассказал, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подарил ему кувалду.

Политик отметил, что "это очень полезный инструмент" и он уже им попользовался.

"С его помощью все вместе мы пробьём брешь в нацистской идеологии, поставившей своей целью уничтожение нашей страны, – написал Миронов во "ВКонтакте". – Пусть наконец все наши недруги осознают, что у них ничего не получится. От наших действий сейчас зависит будущее России. России быть!"

Ранее Евгений Пригожин сообщил, что YouTube вскоре закроют, а те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны.

 

Комментарии 18

  • Сергей МИхайлович, кувалда, конечно, инструмент хороший. Черепушки им наверное здорово ломать. Но вот против хаймарсов с ним как-то не очень.
    20 января, Гость   Ответить
  • Распечатал фото, повесил дома.
    20 января, Гость   Ответить
  • Распечатал фото, повесил дома. - А говорят, у нас идеология АУЕ запрещена... Врут, похоже.
    20 января, Гость   Ответить
  • И что они там все курят.
    20 января, Гость   Ответить
  • Кринж
    20 января, Гость   Ответить
  • А почему кувалда? Лом был бы символичнее.
    20 января, Гость   Ответить
  • Да уж, прикольно решили отвести глаза войной от настоящих проблем и продолжают отвлекать
    20 января, Гость   Ответить
  • А почему кувалда? - а вы правда не в курсе, или прикидываетесь?
    20 января, Гость   Ответить
  • Уровень конечно он свой показал.
    20 января, Гость   Ответить
  • Под молотки врагов России! С серпом слишком наглядно должно получиться. BDSM главное не косплеить. Ростовую фигуру Пригожина для колядок сделать, ходить по кабинетам.. Может чего дадут..
    20 января, Гость   Ответить
  • Про швабры забыли- нижний канал чистить. Шикарно же распиарили
    20 января, Гость   Ответить
  • дефицит интеллекта
    20 января, Гость   Ответить
  • К этой кувалде ещё бы и серп, чтобы им по фаберже. Всей "либеральной общественности".
    20 января, Гость   Ответить
  • Распечатал дома, повесил Миронова
    20 января, Гость   Ответить
  • Миронову бы на голову эту кувалду. Хотя, если мозгов нет, то и не поможет.
    20 января, Гость   Ответить
  • Милонов молодец.Пригожина- в президенты!
    20 января, Гость   Ответить
  • депутаты и уголовники дружбаны, и уже не разберёшь, кто где.
    20 января, Гость   Ответить
  • Может есть смысл сдать её на судмед экспертизу!? И по заключению принять решение кого в заключение...?
    20 января, Гость   Ответить
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