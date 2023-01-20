"Пробьём брешь в нацистской идеологии". Миронов похвастался подаренной Пригожиным кувалдой

Лидер СРЗП заявил, что уже попользовался этим инструментом

20 января 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: vk.com/mironov_sergey

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов рассказал, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подарил ему кувалду.

Политик отметил, что "это очень полезный инструмент" и он уже им попользовался.

"С его помощью все вместе мы пробьём брешь в нацистской идеологии, поставившей своей целью уничтожение нашей страны, – написал Миронов во "ВКонтакте". – Пусть наконец все наши недруги осознают, что у них ничего не получится. От наших действий сейчас зависит будущее России. России быть!"

Ранее Евгений Пригожин сообщил, что YouTube вскоре закроют, а те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны.