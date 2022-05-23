На одну министерскую зарплату. Краевые чиновники вслед за губернатором раскрыли свои доходы за 2021 год

Министры и вице-премьеры правительства Алтайского края отчитались о доходах за 2021 год. Месяцем ранее это сделал губернатор Виктор Томенко (он заработал 85 млн рублей). Из его подчинённых самыми богатыми стали глава Минприроды Андрей Стрелковский — 5,4 млн рублей и руководитель Минэкономразвития Анатолий Нагорнов — 5,3 млн. Беднее своих коллег оказалась министр культуры Елена Безрукова — 3,1 млн рублей. Отметим, что на сайте правительства региона нет данных по декларациям министров транспорта, спорта, сельского хозяйства, а также образования и науки.

Сколько заработали министры Алтайского края в 2021 году

Министр природных ресурсов Андрей Стрелковский — 5,4 млн рублей. В собственности у него квартира, два гаража и машино-место, а перемещается руководитель ведомства на Nissan X-Trail.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов задекларировал 3,9 млн рублей, а его жена — 10 тысяч рублей. У Попова есть квартира и автомобиль KIA Sorento Prime, у супруги — два машино-места и квартира.

Министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка заработал 3,6 млн рублей. У него есть доля в квартире и автомобиль Nissan X-Trail.

Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев также отчитался за 3,6 млн рублей. В собственности у него с супругой две квартиры, гараж, машино-место и земельный участок. Передвигается министр на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado. Жена Гилева указала доход в размере 1,969 млн рублей.

Министр соцзащиты Наталья Оськина задекларировала 3,4 млн рублей, у неё есть доли в двух квартирах. Её супруг заработал 1,357 млн, а передвигается он на Mitsubishi Pajero Sport.

Министр цифрового развития Евгений Зрюмов заработал 3,5 млн рублей. В собственности у него квартира и доля в квартире, автомобиль Suzuki Grand Vitara. Супруга министра заработала 1 млн рублей.

Министр культуры Елена Безрукова — 3,1 млн рублей. В собственности у неё квартира и гараж. Мужу Безруковой принадлежит Mitsubishi Pajero.

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Сколько заработали краевые вице-премьеры в 2021 году

Руководитель администрации главы региона и правительства края Виталий Снесарь задекларировал 4,3 млн рублей. Супруга Снесаря отчиталась за 3,2 млн рублей. Семейная пара владеет домом, земельным участком, квартирой, машино-местом и автомобилем Mitsubishi Pajero.

«Политический» вице-губернатор Денис Губин указал годовой доход в размере 3,8 млн рублей. У него в собственности автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

«Промышленный» вице-премьер Александр Климин заработал 4,4 млн рублей. Вместе с женой ему принадлежит восемь земельных участков, три квартиры, баня, гараж и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

«Социальный» вице-премьер Игорь Cтепаненко задекларировал 4,1 млн рублей. Его жена отчиталась за 1,3 млн рублей. Супружеская чета среди прочего владеет автомобилем ГАЗ М-21-Р и Scoda Kodiaq.

«Аграрный» замглавы правительства Александр Лукьянов в прошлом году получил 4,2 млн рублей. На пару с женой у них есть три квартиры и гараж. Также Лукьянову принадлежит автомобиль Toyota Highlander.

Ещё один зампред — Иван Кибардин в 2021 году заработал 5,2 млн рублей. У него в совместной собственности есть квартира площадью 77,8 «квадратов».

«Финансовый» зампред главы кабмина Данил Ситников отчитался за 3,6 млн рублей. Его супруга получила чуть меньше за 2021 год — 3,4 млн. Чете Ситниковых принадлежат четыре квартиры, гараж и автомобиль Toyota Land Cruiser 150.

Глава Минэкономразвития Анатолий Нагорнов за прошлый год заработал 5,3 млн рублей. Замгубернатора принадлежат автомобили Ford Focus и Suzuki Grand Vitara. У супруги Нагорнова есть два земельных участка, погреб, гараж и две квартиры.