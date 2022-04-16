Губернатор Алтайского края Томенко заработал 85,3 млн рублей за 2021 год
Это в десять раз больше, чем в 2020-м
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заработал в 2021 году 85,3 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Большую часть из этой суммы, 79,2 млн рублей, глава региона получил от продажи приобретённой в прошлые годы недвижимости в Москве и Подмосковье. Ещё 5 млн — зарплата за работу в краевом правительстве и компенсация за неиспользованные отпуска в 2018-2021 годах. Кроме того, в декларации учтены доходы от банковских вкладов и от сдачи квартиры в аренду.
Согласно декларации, в пользовании губернатора находятся автомобили Land Rover Discovery и Toyota Hilux, снегоболотоход CF MOTO, прицеп, а также строение площадью 587,7 квадратного метра.
Доход супруги Виктора Томенко в 2021 году составил 639,7 тысячи рублей за счёт процентов от вкладов в банках и дивидендов по акциям.
Напомним, за пандемийный 2020 год Виктор Томенко заработал в десять раз меньше, чем в 2021-м — 8,5 млн рублей.