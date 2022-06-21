На Украине раскрыли потери ВСУ за время военной операции
По словам Алексея Арестовича, примерно 96-98% раненых возвращаются в армию
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович раскрыл потери ВСУ с начала военной операции. Об этом он рассказал в программе «В гостях у Гордона», сообщает Telegram-канал «На видео видно».
Политик отметил, что потери украинской армии убитыми составляют 10 тысяч человек, ещё около 30 тысяч ранены.
«Но надо понимать, что где-то 96-98% раненых возвращают обратно в армию», — уточнил Арестович.
Власти РФ не раскрывают потери личного состава в спецоперации на Украине с конца марта. Тогда сообщалось, что в ходе военных действий погиб 1351 российский военнослужащий, ещё 3825 получили ранения. В начале июня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия практически перестала нести потери в ходе спецоперации на Украине, писала Readovka.