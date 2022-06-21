На Украине раскрыли потери ВСУ за время военной операции

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович раскрыл потери ВСУ с начала военной операции. Об этом он рассказал в программе «В гостях у Гордона», сообщает Telegram-канал «На видео видно».

Политик отметил, что потери украинской армии убитыми составляют 10 тысяч человек, ещё около 30 тысяч ранены.

«Но надо понимать, что где-то 96-98% раненых возвращают обратно в армию», — уточнил Арестович.

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Политика Зеленский раскрыл ежедневные потери украинской армии

Власти РФ не раскрывают потери личного состава в спецоперации на Украине с конца марта. Тогда сообщалось, что в ходе военных действий погиб 1351 российский военнослужащий, ещё 3825 получили ранения. В начале июня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия практически перестала нести потери в ходе спецоперации на Украине, писала Readovka.