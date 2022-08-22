«Наше государство всё сказало». Зеленский пригрозил России «последней чертой» украинского конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил Россию о «последней черте», в случае пересечения которой Москва отрежет себя от переговоров с Киевом.

В своём видеообращении политик напомнил, что скоро должен состояться суд над украинскими военными, участвовавшими в боях в Мариуполе. Глава государства рассказал, что будет, если солдат выведут «на эту сцену» в нарушение всех договорённостей и международных правил и если будут злоупотребления по отношению к ним.

«Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет. Наше государство всё сказало», — цитирует украинского лидера Lenta.ru.

Ранее в августе Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с Россией. Для этого, по его словам, страна должна сначала покинуть «оккупированные» территории.