Зеленский допустил переговоры с Россией, но при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров в России, пишет РИА Новости.

«Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», — заявил глава государства после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Её целью он назвал освобождение жителей Донбасса.

Ранее в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что спецоперация по защите Донбасса развеяла миф о «супероружии», которое западные страны поставляют Украине.

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