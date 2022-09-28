Некоторые алтайские либерал-демократы пошли в военкоматы, не дожидаясь повестки

Сразу несколько членов ЛДПР в Алтайском крае присоединились к мобилизации из-за специальной военной операции. Некоторые даже не стали ждать повестку, а пошли в военкомат по собственной инициативе. Об этом amic.ru рассказал глава регионального отделения, депутат краевого парламента Сергей Булаев.

«Наши партийцы пошли не за деньгами, они не ждали, пока их призовут. Желание защищать свою страну, свой народ и тех, кто хочет стать частью нашей необъятной Родины, — вот что служит инициативой у либерал-демократов», — сказал он.

В числе добровольцев Дмитрий Белоглазов. Он прибыл в военкомат ещё до начала частичной мобилизации. На этой неделе он уже отправился в часть, а затем поедет в Донбасс — защищать местных жителей.

«Мы желаем Дмитрию мужества, храбрости, стойкости и убеждены, что именно такие люди должны баллотироваться в следующую кампанию Барнаульской гордумы», — подчеркнул Булаев.

Ранее алтайская ЛДПР публично поддержала политику президента России в этом вопросе и проведение референдумов 23-27 сентября о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Митинг по этому поводу прошёл в Барнауле 23 сентября.

Кстати, жители всех четырёх регионов проголосовали «за» большинством голосов. Например, в ДНР на участки пришло более 97% населения, и поддержали эту инициативу более 99% из них. Таким образом, теперь ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщина войдут в состав России, как это сделал Крым в 2014 году.