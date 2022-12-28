Нет электронному голосованию. Коммунисты предлагают отказаться от ДЭГ на выборах губернатора Алтайского края

КПРФ намерена добиться проведения краевого народного опроса

28 декабря 2022, 15:29, ИА Амител

Фото: ikhmao.ru

Депутаты от КПРФ в Алтайском Заксобрании подали ходатайство о проведении краевого народного опроса. Информация размещена в ТГ-канале крайкома. Коммунисты предлагают вынести на всеобщее обсуждение вопрос: «Согласны ли вы с тем, что при проведении выборов губернатора Алтайского края не должно проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ)?»

Коммунисты считают, что ДЭГ имеет несколько недостатков. В их числе — невозможность контроля при подсчете голосов и подведении итогов выборов, отсутствие гарантий сохранения тайны голосования, а также «условия для принуждения к голосованию».

Ходатайство подписали 20 депутатов фракции КПРФ. Для проведения опроса достаточно подписей 1/5 депутатов от общего состава АКЗС, то есть 14 человек. В течении месяца Заксобрание примет решение о назначении народного опроса. Если инициативу одобрят, то голосование должно пройти не позднее 80 дней со дня назначения народного опроса — то есть до 16 апреля 2023 года.

Фото: t.me/kprfaltay

Отметим, что решение о применении электронного голосования на выборах губернатора принимает крайизбирком по согласованию с ЦИК РФ. До сих пор ДЭГ в Алтайском крае не использовался. Эта технология в 2022 году применялась на губернаторских выборах в семи регионах, в том числе и в Сибири (Томская область).

Выборы губернатора Алтайского края запланированы на Единый день голосования — 10 сентября 2023 года. Ранее коммунисты уже обозначили примерный пул кандидатов от партии, кто может побороться за кресло главы региона. В их числе — депутат Госдумы Мария Прусакова и экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин.