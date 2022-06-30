«Новые люди» назвали кандидатов в депутаты Барнаульской гордумы

30 июня прошло общее собрание реготделения партии «Новые люди» в Алтайском крае. Ключевым событием стало выдвижение кандидатов на муниципальные выборы, которые пройдут в единый день голосования, 11 сентября. Об этом сообщает партийная пресс-служба. Приоритетом для «Новых людей» станет кампания в Барнаульскую гордуму. Партия сформировала список из кандидатов, которые пойдут по 20 округам, а также полностью укомплектовала территориальные группы. Возглавит партийную тройку Никита Федюнин, также туда войдут Анна Галицкая и Максим Петров.

Председатель регионального отделения «Новых людей» Никита Федюнин уверен, что у партии есть что предложить избирателю. Помимо новых, «незаезженных» лиц, это подходы, идеи, соответствующие современным запросам и потребностям общества. Средний возраст кандидатов партии «Новые люди» — 31 год. В список вошли как опытные алтайские политики, так и те, кто пробует свои силы впервые. Среди них предприниматели, в том числе имеющие бизнес в сфере экологического производства, общественники, представители медицины, активисты Российского Союза ветеранов Афганистана.

«Мы выдвигаем молодых профессионалов, тех, кто готов работать на благо родного города. Партия намерена плотно общаться с людьми для решения насущных проблем, бороться за то, чтобы мнения горожан учитывались при изменении внешнего облика Барнаула. Особое внимание уделим поддержке предпринимательского сообщества», — рассказал Федюнин.

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Напомним, в единый день голосования, 11 сентября, в Алтайском крае пройдут муниципальные выборы на большинстве территорий. В прошлом году крайизбирком утвердил списки политических партий, освобождённых от сбора подписей на выборах представительных органов муниципалитетов. Льготой смогут воспользоваться шесть избирательных объединений, в их числе — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и «Коммунисты России». Выдвижение этими объединениями кандидатов считается поддержанным избирателями автоматически. А при проведении выборов в Поспелихинский райсовет народных депутатов от сбора подписей избирателей освобождена ещё и «Партия пенсионеров за социальную справедливость».

Пока на данный момент конференции по выдвижению списка кандидатов на выборы в БГД иные политические партии, кроме «Новых людей», не проводили. Ожидается, что 5 июля это сделают единороссы. Ранее в партии власти подвели итоги праймериз. Победители предварительного голосования пойдут в гордуму по одномандатным округам.