Общественные центры «Единой России» заработали во всех пяти районах Барнаула

По инициативе секретаря Барнаульского отделения «Единой России» Вячеслава Франка во всех пяти районах города открылись общественные приёмные партии. Последней была запущена приёмная в Железнодорожном районе Барнаула, сообщает пресс-служба ЕР. В её открытии приняли участие победители предварительного голосования «Единой России» Михаил Звягинцев, Дмитрий Ильиных, Ашот Погосян, Марина Понкрашёва, Михаил Разливинский и Кристина Юстус.

Открыв пятую общественную приёмную, единороссы выполнили задачу, которую поставил перед ними Вячеслав Франк, — создать центры партийной активности. За последний месяц такие центры открылись в Центральном, Октябрьском, Индустриальном и Ленинском районах краевой столицы.

«Когда мы говорили о стратегии открытости, во время масштабного форума первичных отделений партии, то планировали открыть в каждом из районов города приёмные партии. Сегодня мы завершили этот этап, открыв пятую приёмную в Железнодорожном районе. Мы постарались их открыть именно в тех местах, которые были бы удобны барнаульцам. Задача приёмных — увеличение частоты общения именно с жителями города. Хотелось бы, чтобы наши центры партии работали не только на приём обращений граждан, но и на приём предложений и новых идей от граждан. Цель приёмных — стать точкой притяжения барнаульцев. Например, в Железнодорожном районе мы хотели бы видеть больше молодёжи. Для встреч и разработки полезных инициатив здесь есть не только кабинет приёма граждан, но и конференц-зал», — подчеркнул глава барнаульских единороссов.

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По мнению Вячеслава Франка, отличие районных приёмных — в скорости принятия решения и ответа. Общественные центры партии начали работу только в мае, а уже сегодня стали точками притяжения горожан: здесь проводят лекции и мастер-классы, волонтёры партии обсуждают новые социальные проекты, депутаты «Единой России» всех уровней и партийные активисты осуществляют приёмы граждан.

«Открытием Общественной приёмной в Железнодорожном районе мы ещё раз доказываем, что „Единая Россия“ выполняет все свои обещания. Надеюсь, что на базе Общественной приёмной Железнодорожного района будут и помогать барнаульцам, и вместе с барнаульцами создавать социально полезные инициативы. Сама, как городской депутат и активист партии, приложу к этому все усилия», — отметила Кристина Юстус.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов добавил, что депутаты-единороссы активно принимают участие в работе общественных приёмных. «К нам уже поступают первые обращения. Лидером по количеству как вопросов, так и предложений от горожан, стала приёмная Центрального района. Я не сомневаюсь, что приёмные станут тем местом, где будет биться сердце партии. Как правильно сказал Вячеслав Франк, приёмные должны стать точкой притяжения барнаульцев, некой биржей идей», — считает Перерядов.

Общественные центры партии открыты по будням: с 09:00 до 18:00. Их адреса:

Железнодорожный район — гостиница «Барнаул» (вход с торца здания).

Индустриальный район — улица Георгиева, 12.

Октябрьский район — улица Союза Республик, 34.

Ленинский район — улица Юрина, 194а.

Центральный район — проспект Социалистический, 63.