Общественные центры «Единой России» заработали во всех пяти районах Барнаула

Накануне очередную приёмную ЕР открыли в Железнодорожном районе

17 июня 2022, 17:54

По инициативе секретаря Барнаульского отделения «Единой России» Вячеслава Франка во всех пяти районах города открылись общественные приёмные партии. Последней была запущена приёмная в Железнодорожном районе Барнаула, сообщает пресс-служба ЕР. В её открытии приняли участие победители предварительного голосования «Единой России» Михаил Звягинцев, Дмитрий Ильиных, Ашот Погосян, Марина Понкрашёва, Михаил Разливинский и Кристина Юстус.

Открыв пятую общественную приёмную, единороссы выполнили задачу, которую поставил перед ними Вячеслав Франк, — создать центры партийной активности. За последний месяц такие центры открылись в Центральном, Октябрьском, Индустриальном и Ленинском районах краевой столицы.

«Когда мы говорили о стратегии открытости, во время масштабного форума первичных отделений партии, то планировали открыть в каждом из районов города приёмные партии. Сегодня мы завершили этот этап, открыв пятую приёмную в Железнодорожном районе. Мы постарались их открыть именно в тех местах, которые были бы удобны барнаульцам. Задача приёмных — увеличение частоты общения именно с жителями города. Хотелось бы, чтобы наши центры партии работали не только на приём обращений граждан, но и на приём предложений и новых идей от граждан. Цель приёмных — стать точкой притяжения барнаульцев. Например, в Железнодорожном районе мы хотели бы видеть больше молодёжи. Для встреч и разработки полезных инициатив здесь есть не только кабинет приёма граждан, но и конференц-зал», — подчеркнул глава барнаульских единороссов.

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По мнению Вячеслава Франка, отличие районных приёмных — в скорости принятия решения и ответа. Общественные центры партии начали работу только в мае, а уже сегодня стали точками притяжения горожан: здесь проводят лекции и мастер-классы, волонтёры партии обсуждают новые социальные проекты, депутаты «Единой России» всех уровней и партийные активисты осуществляют приёмы граждан.

«Открытием Общественной приёмной в Железнодорожном районе мы ещё раз доказываем, что „Единая Россия“ выполняет все свои обещания. Надеюсь, что на базе Общественной приёмной Железнодорожного района будут и помогать барнаульцам, и вместе с барнаульцами создавать социально полезные инициативы. Сама, как городской депутат и активист партии, приложу к этому все усилия», — отметила Кристина Юстус.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов добавил, что депутаты-единороссы активно принимают участие в работе общественных приёмных. «К нам уже поступают первые обращения. Лидером по количеству как вопросов, так и предложений от горожан, стала приёмная Центрального района. Я не сомневаюсь, что приёмные станут тем местом, где будет биться сердце партии. Как правильно сказал Вячеслав Франк, приёмные должны стать точкой притяжения барнаульцев, некой биржей идей», — считает Перерядов.

Общественные центры партии открыты по будням: с 09:00 до 18:00. Их адреса:

Железнодорожный район — гостиница «Барнаул» (вход с торца здания).
Индустриальный район — улица Георгиева, 12.
Октябрьский район — улица Союза Республик, 34.
Ленинский район — улица Юрина, 194а.
Центральный район — проспект Социалистический, 63.
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