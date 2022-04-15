Песков назвал первостепенную задачу спецоперации на Украине
Пресс-секретарь президента отметил, что все задачи, которые были поставлены перед российскими вооружёнными силами, будут выполнены
Первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является уничтожение националистических батальонов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь президента отметил, что все задачи, которые были поставлены перед российскими вооружёнными силами, будут выполнены. Он также рассказал, что в районах, где нацбатальоны ещё остались, «происходит ожесточённая борьба и там они все подлежат уничтожению».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Накануне глава государства отметил, что задача РФ на Украине — достичь всех поставленных целей, минимизируя потери. Он также выразил признательность участвующим в спецоперации российским военным и подчеркнул, что они защищают Россию.