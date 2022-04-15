Песков назвал первостепенную задачу спецоперации на Украине

Первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является уничтожение националистических батальонов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что все задачи, которые были поставлены перед российскими вооружёнными силами, будут выполнены. Он также рассказал, что в районах, где нацбатальоны ещё остались, «происходит ожесточённая борьба и там они все подлежат уничтожению».

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Политика Путин: Спецоперация на Украине идёт по плану

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Накануне глава государства отметил, что задача РФ на Украине — достичь всех поставленных целей, минимизируя потери. Он также выразил признательность участвующим в спецоперации российским военным и подчеркнул, что они защищают Россию.