Песков не стал комментировать сообщения Израиля об извинениях Путина за слова Лаврова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что Владимир Путин якобы принес извинения в телефонном звонке с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за слова главы российского дипведомства Сергея Лаврова о еврейском происхождении Адольфа Гитлера.

Как сообщает ТАСС, в ходе разговора с пресс-секретарем в пятницу, 6 мая, журналисты напомнили, что в канцелярии израильского премьера сообщили об извинениях главы российского государства, тогда как на сайте Кремля об этом не сообщалось.

«Разговор был, действительно, очень важный, но в настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения», — отметил в ответ Песков.

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Политика Путин извинился перед премьер-министром Израиля за слова Лаврова

Напомним, 2 мая Сергей Лавров в интервью итальянской компании «Медиасет» предположил, что Гитлер мог иметь еврейские корни. Так он порассуждал об этом в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, указавшего на то, что он еврей и, следовательно, нацизма на Украине не может быть.

После этого посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснений слов главы внешнеполитического ведомства.