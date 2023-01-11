НОВОСТИПолитика

Песков объяснил критику Путина в адрес Мантурова

По словам пресс-секретаря, серьёзных нареканий на работу вице-премьера и главы Минпромторга у главы государства нет

11 января 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Серьёзных претензий к работе вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова нет, критика, прозвучавшая на совещании правительства, является обычным рабочим процессом. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Это обычный рабочий процесс», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Путина серьёзные нарекания к работе Мантурова и могут ли зампреду правительства объявить выговор.

Напомним, что во время совещания с членами правительства Путин возмутился отсутствием готовых заказов на воздушные суда на 2023 год на некоторых предприятиях. По словам главы государства, они оформляются слишком долго. Когда Мантуров заявил о том, что есть и гражданские, и военные контракты, президент попросил его «не валять дурака», объяснив, что знает о ситуации от директоров заводов.

 

Комментарии 7

  • Что за моду взяли, как к ночи так портреты Путина печатать?
    11 января, Гость   Ответить
  • И Песков как всегда, то-ли оправдывает, то-ли разжёвывает.
    11 января, Гость   Ответить
  • А Денису уже поди Кондратий обнял ?
    11 января, Гость   Ответить
  • Что за моду взяли, как к ночи так портреты Путина печатать? ***** Да тебя не спросили. Сиди там, сопи в две дырки, и не отсвечивай.
    12 января, Гость   Ответить
  • Что за моду взяли, как к ночи так портреты Путина печатать? ================ Чтобы сны кошмарные снились.
    12 января, Гость   Ответить
  • Путин-зампреду Минпромторга,федерального органа власти,который включает сферу оборонно промышленного комплекса страны "Что вы тут в самом деле дурака-то валяете?".Не стоит обращать внимание.Это для чиновника всего лишь небольшая психологическая травма,которая запивается успокоительной таблеткой или стаканом коньяка.
    12 января, Гость   Ответить
  • президент попросил его «не валять дурака» --- Сталин бы попросил
    12 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров