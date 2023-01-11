Песков объяснил критику Путина в адрес Мантурова

По словам пресс-секретаря, серьёзных нареканий на работу вице-премьера и главы Минпромторга у главы государства нет

11 января 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Серьёзных претензий к работе вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова нет, критика, прозвучавшая на совещании правительства, является обычным рабочим процессом. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Это обычный рабочий процесс», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Путина серьёзные нарекания к работе Мантурова и могут ли зампреду правительства объявить выговор.

Напомним, что во время совещания с членами правительства Путин возмутился отсутствием готовых заказов на воздушные суда на 2023 год на некоторых предприятиях. По словам главы государства, они оформляются слишком долго. Когда Мантуров заявил о том, что есть и гражданские, и военные контракты, президент попросил его «не валять дурака», объяснив, что знает о ситуации от директоров заводов.