Песков высказался о перспективах новогоднего перемирия с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких предложений по новогоднему перемирию от Киева не поступало. Об этом сообщает РИА Новости.

«И такой темы нет на повестке дня», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, что ранее Песков заявлял, что о выводе российских войск из зоны спецоперации на Украине до конца года не может быть и речи. Пресс-секретарь подчеркивал, что для достижения мира нужно учитывать новые реалии по вхождению в состав России новых регионов.