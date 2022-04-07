Песков заявил, что Россия понесла значительные потери во время спецоперации на Украине

Россия понесла значительные потери в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала Sky News, пишет ТАСС.

«Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — сказал он в интервью на английском языке.

Напомним, что 24 марта Минобороны РФ сообщало, что за месяц спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, ещё 3825 получили ранения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины.