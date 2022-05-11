Песков: жители Херсонской области должны сами решать, вступать ли региону в состав РФ

Жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, но этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными», — заявил Песков, добавив, что должны решать это «все-таки жители Херсонской области».

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Политика «Херсон — это Россия». Херсонская область собирается войти в состав РФ

Напомним, что руководство Херсонской области хочет обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ. Как уточнил замглавы областной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилла Стремоусова, будет дан один единый указ на основании обращения к российскому лидеру о введении региона в состав полноценного субъекта РФ.