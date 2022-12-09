Год кролика

Полпред президента Анатолий Серышев приехал в Барнаул

Читатели amic.ru сообщили, что на дорогах много полиции, а некоторые улицы из-за кортежа перекрыты

9 декабря 2022, 14:15, Никита Черников

Полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев 9 декабря приехал в Барнаул.

Как пишут «Вести Алтай», в рамках визита политик посетит завод «Барнаултрансмаш», а также поучаствует в церемонии вручения госнаград. Запланированы ли у него ещё какие-либо мероприятия, не уточняется.

Читатели amic.ru тем временем сообщают, что на дорогах города сегодня много полиции, а некоторые улицы из-за кортежа перекрыты.

Напомним, Серышев посещал столицу Алтайского края ровно год назад. 8 декабря 2021-го вместе с губернатором Виктором Томенко он побывал на заводе «Ротор».

Ранее amic.ru рассказывал, что известно о Серышеве и какие вопросы в Кремле он курировал раньше.

Парень из Сибири. Кто такой Анатолий Серышев, который стал полпредом президента в СФО?

Парень из Сибири. Кто такой Анатолий Серышев, который стал полпредом президента в СФО?

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