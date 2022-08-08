Стало известно, сколько партий окажется в бюллетене на выборах в Барнаульскую гордуму

Три малые партии смогут принять участие в выборах Барнаульской гордумы. По данным amic.ru, 6 августа избирком завершил проверку подписных листов в поддержку партии «Родина». Процент брака не превысил допустимую норму. Аналогичное решение — допустить до выборов в БГД — в понедельник, 8 августа, будет принято в отношении «Партии пенсионеров» и «Зелёных». Таким образом, за места в гордуме станут соперничать сразу девять партий. Всем им для получения мандатов необходимо преодолеть 5%-й барьер.

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Жеребьёвка всех расставит по местам

До этого регистрацию на выборах в Барнаульскую гордуму прошли шесть партий-льготников. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и «Коммунисты России». Все они освобождены от сбора подписей. А вот «Родина», «Зелёные» и «Партия пенсионеров» собрали в свою поддержку свыше 2600 автографов избирателей каждая.

До конца текущей недели (ориентировочно 11 августа) избирком должен провести жеребьёвку, после чего все партии узнают, под каким номером они окажутся в избирательном бюллетене. Для сравнения: на прошлых выборах в БГД в 2017 году участвовали всего шесть партий, а в 2012 году — восемь.

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Напомним, выборы в гордуму на этот раз будут трёхдневными — с 9 по 11 сентября. Досрочного голосования не предусмотрено. Стоимость кампании оценивается почти в 106 млн рублей. Горожанам предстоит избрать 40 депутатов: 20 по партийным спискам и ещё столько же по одномандатным округам.

Самовыдвиженцев почти не осталось

Также почти полная ясность наступила и с кандидатами по одномандатным округам. Здесь представители от большой шестёрки не нуждались в дополнительных подписях избирателей для регистрации на выборах, чего нельзя сказать о тех, кто попробовал свои силы в качестве самовыдвиженца. Всего в 20 округах заявились восемь независимых кандидатов, но борьбу из них продолжат только трое. Избирком проверил подписи и зарегистрировал Евгения Астаховского (округ № 9), Алексея Свиридова (округ № 12) и Наталью Гнедых (округ № 13).

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Единственной, кто не смог представить до 1 августа подписи в свою поддержку и тем самым автоматически лишился шансов на регистрацию, стала Анна Гавриленко. Остальные, включая трансгендера из партии «Гражданская инициатива» Юлию Алешину, допущены не были из-за большого количества брака в подписных листах. Причём ещё один Астаховский, Вадим, предпринял сразу две попытки сдать автографы избирателей, но оба раза комиссия ему отказала.

Интрига вокруг коммунистического спора

В понедельник, 8 августа, избирком должен решить и судьбу кандидата в Барнаульскую гордуму от «Коммунистов России» Николая Наздрачёва. По данным конкурентов из КПРФ, Наздрачёв до сих пор состоит в компартии, а значит, в регистрации от другой «ленинской» партии ему должно быть отказано. Более того, это ставит под угрозу весь список комроссов. Ведь ранее по той же самой причине (невыход из другой партии) избирком отказался заверять список КПРФ на выборах в Топчихинском районе. Жалоба в суд результата не принесла.

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Николай Наздрачёв идёт как одномандатник по округу № 9, а ещё он заявлен под № 2 в муниципальном списке комроссов. В случае если партия наберёт более 5% голосов, Наздрачёв почти наверняка станет депутатом. Под первым номером у КПКР выдвинут действующий краевой парламентарий Сергей Матасов, который точно откажется от «понижения в классе».

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КОИБы и видеокамеры обеспечат «прозрачность»

На сентябрьских выборах в Барнауле на 101 избирательном участке будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней. Всего же в краевой столице образовано 259 УИКов, то есть КОИБы получат 39% участков. При этом на всех без исключения барнаульских УИКах установят системы видеоконтроля и фиксации.

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Камеры будут располагаться таким образом, чтобы в зоне их видимости был весь процесс голосования на участке в течение трёх дней, работа со списками избирателей, а также процедура подсчёта голосов и составление протокола об итогах голосования. В просматриваемой зоне также будут находиться места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или КОИБ и сейф, где хранятся сейф-пакеты с бюллетенями уже проголосовавших избирателей.